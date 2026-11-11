به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، برنامه عملیاتی اقدام مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سازمان امور مالیاتی کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش منابع مالی صندوق نوآوری و شکوفایی به امضا رسید.

این برنامه با استناد به بند «ب» ماده ۹۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سازوکار تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی را مشخص می‌کند که در افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی مشارکت می‌کنند.

این توافق‌نامه به امضای حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی رسیده است.

مشارکت شرکت‌ها در افزایش سرمایه صندوق با مشوق اعتبار مالیاتی

بر اساس مفاد این برنامه، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و همچنین شرکت‌هایی که سرمایه ثبتی آن‌ها حداقل معادل یک‌سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی باشد، می‌توانند با انعقاد توافق‌نامه با صندوق، در افزایش سرمایه آن مشارکت کنند.

در این سازوکار، شرکت متقاضی متعهد می‌شود مبلغ مورد توافق را تا پایان سال مالی خود به‌صورت نقدی به صندوق پرداخت کند. صندوق نیز پس از دریافت وجه و ایفای تعهدات شرکت، گواهی کمک را به‌صورت الکترونیکی و با قابلیت استعلام برخط صادر خواهد کرد.

شرکت‌ها می‌توانند مبلغ پرداختی را در جداول مربوط به اظهارنامه مالیاتی درج کنند و از اعتبار مالیاتی معادل کمک نقدی انجام‌شده بهره‌مند شوند. این مبلغ به‌عنوان علی‌الحساب مالیات عملکرد همان سال مالی محاسبه خواهد شد و در صورت بیشتر بودن اعتبار مالیاتی از مالیات متعلق، مانده آن به سال‌های مالی بعد منتقل می‌شود.

سرمایه‌گذاری منابع در طرح‌های راهبردی و ارزش‌آفرین

یکی از محورهای اصلی این برنامه، هدایت منابع حاصل از مشارکت شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در طرح‌های راهبردی و ارزش‌آفرین است.

بر اساس تعهدات تعیین‌شده، صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است منابع دریافت‌شده را حداکثر ظرف دو سال به افزایش سرمایه خود اختصاص دهد و معادل مبالغ واصل‌شده را در طرح‌های واجد شرایط سرمایه‌گذاری کند.

این سرمایه‌گذاری از طریق اجرای انواع عقود مشارکتی و در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب هیئت امنای صندوق انجام می‌شود و هدف آن، توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه است.

مطابق مفاد برنامه، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند خرید زمین، ساختمان یا احداث آن، هزینه‌های عمرانی عمومی از جمله تسطیح، دیوارکشی، محوطه‌سازی و راه‌سازی و همچنین خرید خودرو، مشمول این سازوکار نخواهد بود.

نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد منابع

برای اطمینان از اجرای تعهدات، صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است گزارش سالانه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، مبالغ تخصیص‌یافته و تعهدات سرمایه‌گذاری خود را به دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و سازمان امور مالیاتی ارائه کند.

سازمان امور مالیاتی نیز حداکثر چهار ماه فرصت دارد اسناد و مدارک اعلام‌شده از سوی صندوق را بررسی و درباره انجام تعهدات سرمایه‌گذاری اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر سازمان در مهلت تعیین‌شده، رفع تعهد صندوق به میزان اعلام‌شده قطعی تلقی خواهد شد.

همچنین در صورت انجام نشدن افزایش سرمایه یا محقق نشدن سرمایه‌گذاری مطابق ضوابط و تأیید نشدن آن از سوی سازمان امور مالیاتی، صندوق موظف به تسویه حساب با سازمان خواهد بود.

در این توافق‌نامه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مسئول هماهنگی و حمایت حقوقی و عملیاتی از اجرای برنامه، معرفی شرکت‌های واجد شرایط و نظارت عالیه بر همکاری میان صندوق و سازمان امور مالیاتی است. گزارش نتایج اجرای برنامه به مجلس شورای اسلامی و شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان نیز بر عهده این معاونت قرار دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را برای عملیاتی شدن سازوکار اعتبار مالیاتی تدوین و ابلاغ کند و زمینه اعمال اعتبار مالیاتی شرکت‌های مشمول را بر اساس گواهی‌های صادرشده فراهم آورد.

در مقابل، صندوق نوآوری و شکوفایی مسئول انعقاد توافق‌نامه با شرکت‌های واجد شرایط، دریافت کمک‌های نقدی، صدور گواهی کمک، ثبت مبالغ دریافتی به‌عنوان افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری منابع مطابق مقررات تعیین‌شده خواهد بود.

تشکیل کارگروه راهبری برای نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه

به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای برنامه، کارگروه راهبری با حضور نمایندگان رسمی و تام‌الاختیار سه نهاد تشکیل می‌شود. این کارگروه مسئول پیگیری اجرای تعهدات و رسیدگی اولیه به اختلافات احتمالی میان طرف‌های توافق‌نامه خواهد بود.

بر اساس مفاد برنامه، در صورت بروز اختلاف، موضوع ابتدا در کارگروه راهبری بررسی می‌شود و چنانچه اختلاف ظرف مدت ۲۰ روز برطرف نشود، برای حل‌وفصل به کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارجاع خواهد شد. در صورت تداوم اختلاف نیز معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع رسیدگی خواهد بود.

این برنامه از تاریخ امضا تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه هفتم پیشرفت برای دریافت کمک شرکت‌ها معتبر است. با این حال، صندوق برای ثبت افزایش سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری‌های مرتبط، دو سال پس از پایان اعتبار قانون برنامه هفتم نیز فرصت خواهد داشت.

اجرای این برنامه مشترک با هدف افزایش مشارکت شرکت‌ها در تأمین مالی زیست‌بوم نوآوری، تقویت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و هدایت سرمایه‌ها به سمت طرح‌های راهبردی و توسعه تولیدات دانش‌بنیان دنبال می‌شود.