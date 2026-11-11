رضا خالقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: در جریان بررسی پرونده‌های ارجاعی، فایل‌های متعدد در حوزه‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و ساخت‌وسازهای پیرامونی بررسی شد که اغلب آن‌ها پس از انطباق با ضوابط فنی و پدافندی به تصویب رسیدند.

وی درباره وضعیت درخواست‌های عمرانی و ساخت‌وساز در شهرستان‌ها تصریح کرد: با درخواست‌های تخریب و بازسازی دیوارهای قدیمی در فیروزکوه و اسلامشهر، مرمت در جای لواسان و دیوارکشی پیرامون باغات در رباط‌کریم موافقت به عمل آمد.