نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، طی چهارشنبه جو نسبتاً پایداری را همراه با افزایش موقت ابر در اغلب مناطق خراسان شمالی انتظار داریم.

وی افزود: پنجشنبه با عبور موج کوتاه ناپایداری، افزایش ابر و بارش پراکنده در ساعت‌های صبح تا بعدازظهر، در مناطق جنوب و جنوب شرق خراسان شمالی، بیشتر دامنه‌ها و ارتفاعات شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد و فاروج پیش‌بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: آسمان خراسان شمالی طی شب پنجشنبه تا حوالی ظهر شنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و یکشنبه در اغلب ساعت‌ها صاف پیش‌بینی می‌گردد.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی افزایش نسبی دمای بیشینه و ماندگاری هوای سرد شبانه را تا پایان هفته انتظار داریم.

وی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه‌های کوسه با کمینه دمای ۴- درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲- و ۸ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی، شیروان با کمینه دمای ۳- درجه سانتی‌گراد و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.