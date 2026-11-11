به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، آیین تکریم و معارفه غلامرضا علیزاده عبهر به عنوان سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند، آسیای شرقی و استرالیا با حضور اکبر عیسی زاده سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی و جمعی از مسئولان در محل سرکنسولگری برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزشمند سید امیر شوشتری در دوران تصدی سرپرستی مدارس ج. ا ایران در شبه قاره هند، آسیای شرقی و استرالیا، غلامرضا علیزاده عبهر به عنوان سرپرست جدید این سرپرستی منصوب شد.

غلامرضا علیزاده دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می باشد و بخشی از رزومه کاری غلامرضا علیزاده عبارت است از:

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ تبریز

خدمت در پست های معاونت آموزشی متوسطه و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ادارات آموزش و پرورش ناحیه ۴ و ناحیه ۵ تبریز

چاپ ۹ مقاله علمی در مجلات معتبر، مسئول امور تربیتی ناحیه، مدیریت و معاونت مدارس، فرماندهی بسیج دانش آموزی و کانون بسیج فرهنگیان و تدریس در دانشگاه نیز بخشی از رزومه کاری غلامرضا علیزاده می باشد.