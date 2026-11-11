سرهنگ ابراهیم رسولی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه اعزام دانش‌آموزان قزوینی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اظهار کرد: امسال ۴ هزار دانش‌آموز استان در قالب ۹ کاروان به یادمان‌های شهدای دفاع مقدس اعزام می‌شوند تا با سیره و سبک زندگی شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از اردوهای راهیان‌نور افزود: استان قزوین ۲۴۳ هزار دانش‌آموز در یک‌هزار و ۶۷۰ مدرسه دارد که با همکاری ۱۶ هزار معلم مشغول تحصیل هستند و هر سال با درخواست‌های زیادی برای حضور در این اردوها مواجه می‌شویم؛ اما به دلیل محدودیت امکانات، امکان اعزام همه متقاضیان وجود ندارد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان قزوین با تشریح برنامه اعزام دختران گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دختر از ۱۵ آبان تا اول آذرماه در قالب پنج کاروان از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می‌کنند.

رسولی‌فر ادامه داد: همچنین با همکاری آموزش‌وپرورش استان، یک‌هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پسر نیز در فاصله ۱۵ تا ۳۰ آذرماه و در قالب چهار کاروان به اردوی راهیان‌نور اعزام خواهند شد.

وی درباره مسیر بازدید کاروان‌ها بیان کرد: برنامه سفر با حضور در شهر اندیمشک و پادگان دوکوهه آغاز می‌شود و دانش‌آموزان از مناطق عملیاتی فتح‌المبین، یادمان علقمه، منطقه کربلای ۴، شلمچه و دیگر یادمان‌های دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان قزوین افزود: در طول سفر، برنامه‌های متنوع فرهنگی و تربیتی برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است و در هر اتوبوس نیز یک راوی، روحانی و مسئول فرهنگی همراه کاروان خواهد بود تا به پرسش‌ها و شبهات دانش‌آموزان درباره دفاع مقدس و پیشرفت‌های انقلاب پاسخ دهند.

رسولی‌فر خاطرنشان کرد: در یادمان‌های دفاع مقدس نیز از ظرفیت راویان کشوری و استانی برای روایتگری و تبیین وقایع دوران جنگ تحمیلی استفاده می‌شود.

پایه‌های تحصیلی دهم تا دوازدهم در اولویت اعزام

وی با اشاره به اولویت‌بندی دانش‌آموزان برای شرکت در این اردوها گفت: دانش‌آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در اولویت اعزام قرار دارند، اما با توجه به استقبال دانش‌آموزان پایه نهم، درخواست آنان برای حضور در اردوهای راهیان‌نور نیز پذیرفته شده است.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان قزوین در پایان گفت: دانش‌آموزان علاقه‌مند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به حوزه‌ها و واحدهای بسیج دانش‌آموزی مدارس یا مدیران مدارس خود مراجعه کنند.