به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت داده‌های آماری در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه‌ای اظهار کرد: تصمیم‌گیری صحیح در حوزه‌های مختلف نیازمند اطلاعات دقیق، معتبر و به‌روز است و داده‌های آماری نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص منابع و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای مناطق دارند.

وی با اشاره به سابقه سرشماری در کشور افزود: نخستین سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۳۵ انجام شد و پس از تأسیس مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۴، اجرای سرشماری هر ۱۰ سال یک‌بار در دستور کار قرار گرفت؛ روشی که به دلیل فاصله زمانی طولانی، امکان دسترسی مستمر به اطلاعات به‌روز جمعیتی را محدود می‌کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش سنتی در سال ۱۳۹۵ انجام شد، تصریح کرد: برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت به‌روزرسانی اطلاعات، تغییر روش سرشماری به شیوه ثبتی‌مبنا در دستور کار قرار گرفت.

کریم‌پور ادامه داد: در این روش، اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه‌های اجرایی مختلف جمع‌آوری، پالایش، صحت‌سنجی و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود تا آمار نهایی با دقت بیشتری در اختیار برنامه‌ریزان قرار گیرد. اطلاعات بیش از ۷۰ دستگاه اجرایی در این فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی از ثبت احوال، خانه‌های بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌عنوان منابع مهم اطلاعاتی این طرح نام برد و گفت: داده‌های مربوط به تولد، مرگ‌ومیر و تغییرات جمعیتی در دستگاه‌های مختلف ثبت می‌شود و با تطبیق این اطلاعات، امکان دستیابی به آمار دقیق‌تر فراهم خواهد شد.

اجرای میدانی سرشماری برای ۶۲ هزار خانوار در مازندران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به آغاز مرحله اجرایی سرشماری در استان اظهار کرد: در روش جدید، برخلاف گذشته تمام خانوارها مورد مراجعه قرار نمی‌گیرند و اطلاعات بخشی از خانوارها که به‌صورت نمونه انتخاب شده‌اند، از طریق مراجعه میدانی و تکمیل اطلاعات دریافت می‌شود.

وی افزود: در استان مازندران حدود ۶۲ هزار خانوار برای مشارکت در این مرحله انتخاب شده‌اند که ابتدا برای آنها پیامک اطلاع‌رسانی از سوی مرکز آمار ایران ارسال شد تا با مراجعه به سامانه «دولت من» اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند.

کریم‌پور با تأکید بر اینکه پیامک‌های رسمی مرکز آمار ایران حاوی هیچ‌گونه لینک اینترنتی نیستند، هشدار داد: پیامک‌های ارسالی صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارند و هیچ لینکی برای ورود به سامانه در آنها قرار داده نشده است؛ بنابراین شهروندان باید نسبت به پیامک‌های جعلی و سوءاستفاده‌های احتمالی هوشیار باشند.

وی با اشاره به مرحله مراجعه حضوری مأموران سرشماری گفت: مأموران آمارگیر در شهرستان‌های استان برای مراجعه به خانوارهای منتخب ساماندهی شده‌اند تا اطلاعات و پرسشنامه‌های مورد نیاز را تکمیل کنند. در صورت حضور نداشتن اعضای خانوار، مراجعه مجدد انجام خواهد شد.

تماس تلفنی با خانوارهایی که اطلاعات خود را تکمیل نکرده‌اند

کریم‌پور از آغاز مرحله تماس تلفنی با بخشی از خانوارهای منتخب خبر داد و افزود: این تماس‌ها صرفاً با خانوارهایی برقرار می‌شود که پیامک دریافت کرده‌اند و مأموران سرشماری نیز برای دریافت اطلاعات به محل سکونت آنها مراجعه کرده‌اند، اما به دلایلی موفق به تکمیل اطلاعات نشده‌اند.

وی توضیح داد: در این تماس‌ها، ضمن بررسی علت عدم تکمیل اطلاعات، راهنمایی‌های لازم برای ورود به سامانه دولت من و ثبت اطلاعات ارائه می‌شود تا خانوارهایی که به دلیل مشکلات اینترنتی، مسافرت یا ناآشنایی با فرآیند ثبت اطلاعات موفق به مشارکت نشده‌اند، بتوانند اطلاعات خود را تکمیل کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اعلام آخرین وضعیت اجرای طرح تا روز هجدهم گفت: تاکنون حدود ۶۸ درصد از فرآیند مراجعه به خانوارهای نمونه انجام شده و در برخی شهرستان‌ها میزان پیشرفت به ۱۰۰ درصد و در تعدادی دیگر به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

وی بارندگی‌های شدید و شرایط نامساعد جوی روزهای اخیر را از عوامل کندی اجرای بخشی از عملیات میدانی دانست و خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های جوی، مأموران سرشماری به فعالیت خود ادامه داده‌اند و تلاش می‌شود تا پایان هفته بخش عمده عملیات جمع‌آوری اطلاعات در استان نهایی شود.

کریم‌پور در ادامه با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی برای مشارکت در سرشماری گفت: اطلاعاتی که از خانوارها دریافت می‌شود، کاملاً محرمانه است و بر اساس قانون، اطلاعات هویتی افراد در اختیار هیچ دستگاه یا مجموعه‌ای قرار نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: داده‌های جمع‌آوری‌شده در مرکز آمار ایران نگهداری و پس از گمنام‌سازی، در قالب جداول و خروجی‌های آماری برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در پایان از شهروندان خواست با همکاری مأموران سرشماری و تکمیل اطلاعات خانوارهای منتخب، در اجرای دقیق این طرح ملی مشارکت کنند؛ چراکه آمار صحیح و به‌روز، مبنای توزیع عادلانه امکانات، تخصیص اعتبارات و برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای جمعیتی استان خواهد بود.