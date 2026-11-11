به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خداوردی، اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر، راه ارتباطی روستای الگی در بخش بازفت مسدود شد و دسترسی بیش از ۱۰ خانوار روستایی و چند واحد پرورش ماهی به این مسیر با مشکل مواجه شد.

وی افزود: پس از اطلاع از انسداد مسیر، نیروهای راهداری بازفت با حضور در منطقه و به‌کارگیری ماشین‌آلات، عملیات بازگشایی را آغاز کردند و پس از ۱۶ ساعت تلاش مستمر، موفق به بازگشایی محور شدند.

خداوردی با اشاره به مشارکت ۷ نیروی راهدار و استفاده از ۴ دستگاه ماشین‌آلات در این عملیات بیان کرد: با تلاش همکاران، مسیر بازگشایی شده و در حال حاضر تردد در محور روستای الگی برقرار است.