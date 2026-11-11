به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام حسین شیخی سرپرست پیشین، حکم انتصاب سرپرست جدید حوزه معارف اسلام ناب استان بوشهر که به امضای حجت‌الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی و حجت‌الاسلام قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی رسیده است، به حجت‌الاسلام محمد سلیمانی اهداء شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این نشست، این حرکت را فتح بابی برای بازخوانی و رشد افراد به واسطه‌ی تبیین و ترویج معارف اسلام ناب در سطح استان برشمرد.

در این حکم مسئولیت طراحی و برنامه‌ریزی آموزش و تعالی استان در تعامل با مدیرکل و با عنایت به نیازهای زیست‌بوم استانی، شناسایی، انتخاب و تاسیس مراکز حوزه معارف اسلامی در سطح استان، بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های علمی، تربیتی و آموزشی حوزه و دانشگاه استان و نخبگان بومی و غیر بومی و تعامل و هماهنگی مستمر با ستاد مرکزی معاونت در انجام امور محوله به عنوان اهم وظائف حجت‌الاسلام سلیمانی آورده شده است.