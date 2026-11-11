به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «رقص گرگ روی برف سرخ» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی پری‌سیما چگینی از اول آذر ۱۴۰۵، هر روز ساعت ۱۸:۳۰ به مدت زمان ۶۰ دقیقه در تماشاخانه جوانمرد میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی خواهد بود. (تماشای این اثر به افراد زیر ۱۵ سال توصیه نمی‌شود.)

این اثر محصول مشترک میان ایران و فرانسه است.

پری‌سیما چگینی، کارگردان و طراح این اثر، از هنرمندان فعال در حوزه‌ تئاتر عروسکی، پرفورمنس و هنرهای تجسمی است که تحصیلات خود را در رشته هنرهای نمایشی در دانشگاه هنر تهران آغاز کرده و پس از آن، مدرک کارشناسی‌ارشد هنرهای اجرایی را از دانشگاه استراسبورگ فرانسه و کارشناسی‌ارشد هنرهای عروسکی - مدرسه عالی هنر ARTS², مونس - بلژیک دریافت کرده است. وی هم‌اکنون نیز در مقطع دکتری در دانشگاه پاریس ۸ مشغول به تحصیل و پژوهش است.

از سوابق وی می‌توان به با نمایش Lady Macbeth ۲۰۲۰ اشاره کرد که موفق به کسب رتبه نخست کارگردانی در جشنواره آنلاین تئاتر عروسکی کرونا شده است و همچنین در هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران-مبارک نیز روی صحنه رفته است. همچنین می‌توان اجرای پروژه‌های بین‌المللی در فرانسه و بلژیک اشاره کرد.

آخرین اثر چگینی در بلژیک سال ۲۰۲۲ به اسم «خانه شب سفید» نیز یک اجرای ترکیبی متشکل از عروسک و بازیگر بوده است.

نمایش جدید وی، «رقص گرگ روی برف سرخ»، ادامه مسیر پژوهشی و اجرایی این هنرمند در پیوند میان تئاتر معاصر، تئاتر عروسکی، پرفورمنس و هنرهای تجسمی است که با استفاده از عناصر تصویر، استعاره، ماده و تخیل، فضایی سوررئال و چندلایه را خلق می‌کند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «در شبی که برف سرخ می‌بارد، آنی و إمی در مرز میان رؤیا و واقعیت، با گرگی روبه‌رو می‌شوند که از دل تاریکی بازگشته است. شبی که خاطره‌ها جان می‌گیرند، گذشته دست از سر آدم‌ها برمی‌دارد و رقصی رازآلود میان ترس، فقدان و رؤیای رهایی آغاز می‌شود.»

عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده، طراح و کارگردان: پری‌سیما چگینی، بازیگران (به ترتیب ورود): نازنین میهن، ناهید عساکره، رضا رجبی، مجری طرح: علی نصر، طراح حرکت: سارینا شاد، طراح صحنه: پری‌سیما چگینی ، طراحی و ساخت عروسک و ماسک: پری‌سیما چگینی ، نوازنده کمانچه: سارا بابایی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: المیرا رضایی، آهنگساز: رضا رجبی، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: رومینا سندگل‌زاده، طراح گرافیک: سما رجبی فر، مدیا: عرفان بیات.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت، از سه‌شنبه ۱۹ آبان، ساعت ۲۰ به سایت تیوال مراجعه کنند.