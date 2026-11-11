به گزارش خبرنگار مهر، شاخص دلار آمریکا که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای مهم جهانی اندازه‌گیری می‌کند، با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۰۲.۳۰ واحد رسید. این شاخص در معاملات روز سه‌شنبه نیز ۰.۵ درصد رشد کرده بود.

به نوشته رویترز، در بازار مبادلات ارزی، هر یورو با قیمت یک دلار و ۱۱۶۳ واحد معامله شد و پوند انگلیس نیز در سطح یک دلار و ۳۳۴۶ واحد قرار گرفت. همچنین نرخ برابری دلار در برابر ین ژاپن به ۱۵۸.۸۲ ین رسید.

تقویت دلار پس از آن رخ داد که آمارهای وزارت کار آمریکا نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور در ماه اکتبر ۰.۴ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت.

انتشار این آمار انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده است. بر اساس معاملات آتی نرخ بهره، سرمایه‌گذاران احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ۹ دسامبر بانک مرکزی آمریکا را حدود ۸۵ درصد ارزیابی می‌کنند. همچنین احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره نیز ۱۵ درصد برآورد شده است.

افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیز از دیگر عوامل حمایت‌کننده از دلار بوده است. بازده اوراق دوساله آمریکا پس از انتشار آمار تورمی، افزایش قابل توجهی را ثبت کرد و به ۴.۷۳۱ درصد رسید.

در همین حال، تقویت دلار و افزایش انتظارات درباره نرخ بهره آمریکا، فشار بیشتری بر ارزهای رقیب وارد کرده و معامله‌گران بازارهای جهانی را نسبت به مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو حساس‌تر کرده است.