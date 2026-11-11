به گزارش خبرنگار مهر، آیین نقد و رونمایی کتاب «جان‌پناهِ ارتش» اثر زهره فکوری‌فر و پاسداشت ایثارگری‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در سالن سرای حضور فرهنگسرای اخلاق برگزار شد. این محفل ادبی و حماسی پس از طنین‌انداز شدن نوای ملکوتی قرآن کریم و اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران، با حضور مدیران فرهنگی منطقه ۱۴، پیشکسوتان عرصه جهاد، چهره‌های ادبی و خانواده‌های معظم شهدا آغاز به کار کرد.

در آغاز برنامه، معصومه خوانساری، کارشناس‌مجری نشست، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و خیرمقدم به حاضران، ضرورت اهتمام به ادبیات پایداری و ثبت امین خاطرات دفاع مقدس را یادآور شد و تشریح کرد که آثار مستند-داستانی نقشی بی‌بدیل در انتقال تصویر واقعی ایثار و جوانمردی رزمندگان به نسل‌های بعد ایفا می‌کنند.

سپس عباس باباخانیان، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۴ و رئیس فرهنگسرای اخلاق، ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این رویداد ارزشمند، بر اهمیت حفظ و صیانت از دستاوردهای دفاع مقدس تأکید کرد. وی تجلیل از دلاورمردی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و بازنمایی سلحشوری‌های فرماندهان را رسالت بنیادین مراکز فرهنگی دانست و بیان داشت که امنیت، استقلال و آرامش امروز میهن عزیزمان مرهون جانفشانی‌ها و اخلاص بزرگ‌مردانی است که جان خود را سپر بلای کشور ساختند.

با بازگشت کارشناس‌مجری و آغاز بخش تحلیل تخصصی کتاب، سمیه جمالی، منتقد و نویسنده ادبی، به ارزیابی ساختاری اثر پرداخت. جمالی با اشاره به ظرافت‌های نگارش در عرصه مستند-داستانی تصریح کرد که نویسنده در این شیوه باید تعادلی دقیق میان وفاداری به واقعیت‌های تاریخی و کشش‌های داستانی برقرار کند. وی ویژگی برجسته کتاب «جان‌پناهِ ارتش» را شخصیت‌پردازی باورپذیر دانست و خاطرنشان کرد که اثر توانسته از کلیشه‌های مرسوم فراتر برود و با ورود به عواطف، زندگی فردی و حتی عناصر زیست‌بوم بومی و فرهنگی راوی، تصویری زنده و دلنشین از یک قهرمان نظامی خلق کند.

در ادامه این نشست، زهره فکوری‌فر، نویسنده کتاب، پشت تریبون قرار گرفت و با ارائه گزارشی از روند تحقیق و مصاحبه‌ها، چالش‌های پیوند دادن رخدادهای واقعی با پیرنگ داستانی را تبیین کرد. وی همراهی و گفت‌وگوهای میان شخصیت‌ها به‌ویژه نقش‌آفرینی کاراکترهایی چون مصطفی در کنار جلال را ابزاری برای نمایش چهره انسانی، معنوی و پرمهر رزمندگان در سخت‌ترین شرایط جبهه‌ها برشمرد.

عطر شهادت و معنویت با حضور مادر گرامی شهید والامقام «سید محمدصادق موسوی» در سالن دوچندان شد. ایشان در سخنانی سرشار از خلوص و صبوری، گوشه‌هایی از منش، تقوا و روحیه فداکاری فرزند شهیدش را برای حاضران بازگو کرد و یاد و خاطره این شهید سرافراز را در فضای محفل زنده ساخت.

سپس سرتیپ جلال حاتمی، از فرماندهان غیور دوران دفاع مقدس و راوی اصلی خاطرات کتاب، به ایراد سخن پرداخت. این رزمنده پیشکسوت با تجلیل از همدلی و وحدت نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه و بسیج در دفع تجاوز دشمن، امنیت کنونی ایران اسلامی را ثمره خون‌های پاک شهدا دانست و بر ضرورت ثبت و نشر فرهنگ ایثار برای جوانان تأکید کرد.

در بخش پایانی گفت‌وگوها، معصومه خوانساری با جمع‌بندی مباحث مطروحه، رونمایی از این اثر را گامی مؤثر در غنای تاریخ شفاهی مقاومت برشمرد.

این مراسم با آیین امضای یادبود و رونمایی رسمی از کتاب «جان‌پناهِ ارتش» با حضور مسئولان و میهمانان به پایان رسید و طی آن از زهره فکوری‌فر (نویسنده)، سمیه جمالی (منتقد)، معصومه خوانساری (کارشناس‌مجری)، سرتیپ جلال حاتمی و مادر معظم شهید موسوی تجلیل به عمل آمد.