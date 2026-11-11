به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان در دومین سوگواره شب شعر «شمیم فاطمی» با حضور شاعران آیینی از «ایران، افغانستان، پاکستان، هند و جمهوری آذربایجان» و جمعی از مسوولان کشوری و استانی در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد افزود: حضور این شاعران و ادیبان از کشورهای مختلف در این سوگواره و پیوستن اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات به جریان همبستگی اسلامی، اقدامی ارزشمند است و شاعران با آثار خود می‌توانند نقش اساسی در تقویت روحیه مقاومت و انسجام امت اسلامی ایفا کنند.

وی با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و شهیدان مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی نقش شعر، حماسه‌سرایی و مضامین مذهبی را در تقویت روحیه رزمندگان برجسته دانست و ادامه داد: حضور گسترده مردم عراق در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، نمادی از پیوند عمیق ملت‌های مسلمان بود و امید است که وحدت و یکپارچگی امت اسلامی بیش از پیش تقویت شود.

مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در دومین سوگواره ادبی «شمیم فاطمی» در مشهد، با تأکید بر نقش ادبیات در تقویت وحدت اسلامی گفت: زبان شعر، زبان همدلی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی است.

نادر یاراحمدی بر نقش زبان فارسی و مشترکات فرهنگی و مذهبی در تقویت همدلی میان ملت‌های مسلمان تأکید کرد و با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد گفت: به برکت نام حضرت فاطمه زهرا(س)، دل‌های ما به یکدیگر نزدیک است و این همدلی و هم‌زبانی می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ باشد.

وی با اشاره به روابط کنونی ملت‌های ایران و عراق و تجربیات دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ما عراق را با سلاح فتح نکردیم، بلکه دل‌های مردم عراق را به دست آوردیم موضوعی که امروز در مهمان‌نوازی مردم عراق از زائران اربعین جلوه‌گر شده است.