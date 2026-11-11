امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست دو روزه شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول کشور روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری با حضور علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور و اعضای شورای عالی ثبت در اصفهان برگزار شد و پرونده‌های آثار تاریخی و فرهنگی استان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از مجموع ۹۹ پرونده ارائه‌شده، ۹۶ اثر موفق به کسب تأییدیه ثبت ملی شدند که این موضوع گامی مهم در شناسایی، مستندسازی و تقویت پشتوانه قانونی حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان اصفهان به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به گستردگی و تنوع آثار مطرح‌شده در این نشست بیان کرد: این پرونده‌ها طیف متنوعی از میراث معماری، تاریخی، مذهبی و فرهنگی استان را شامل می‌شوند که از خانه‌ها و مجموعه‌های تاریخی تا مساجد، قلعه‌ها، حمام‌ها، کبوترخانه‌ها، مناره‌ها، پل‌ها، گورستان‌ها، منظرهای فرهنگی و روستایی و محوطه‌های دارای آثار باستانی را دربرمی‌گیرند.

کرم‌زاده ادامه داد: در بخش خانه‌ها و بناهای تاریخی، پرونده‌هایی شامل بافت و منظر روستای عشین، خانه بقایی در شهرستان نائین، خانه بنیادی، خانه تیموری، خانه حدادی‌نیا در شهرستان نائین، خانه حکیم‌الملک اردستان، خانه سلامتی، خانه فاطمی بادرود، خانه محمدی‌زاد انارک، خانه ماهرالمنش (کلاهی ـ کنسولگری انگلستان)، خانه سهندی، خانه موزه فریدون‌شهر، خانه تاریخی خیابان نشاط اصفهان، خانه عباسقلی‌خان میرپنج چادگان، خانه شیخی‌ها و خانه کبیری مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: باغ قله الفت بهارستان، اقامتگاه آل مظفر شاپورآباد، حصار دیلمی اصفهان، قلعه طهمورثات اصفهان، قلعه عیسی‌خانی، قلعه گوارت دژ، قلعه نیسیان، قلعه وزیرآباد، انبار قلعه سیاه افشار، مجموعه خانه، آسیاب و برج کبوترخانه فرهنگ، کوشک سهروفیروزان، کوشک گلگون، پل سنگی اردال، مناره لورک ۱ و مناره لورک ۲ نیز از دیگر پرونده‌های مطرح‌شده در حوزه بناها و سازه‌های تاریخی استان بودند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اهمیت بناهای مذهبی و تاریخی اظهار کرد: مسجد زفره، مسجد جامع روستای مصر، مسجد صاحب‌الزمان شهرضا، مسجد بصیر جوینان کاشان، مسجد صفا الیادران، مسجد ورکان کاشان، مسجد بزرگ قهدریجان، مسجد حجتیه فلاورجان، مسجد حسن قهدریجان، مسجد زازران، مسجد افجد، مسجد طاد، مسجد دارگان، مسجد عزیزی، مسجد مزارع طاد، مجموعه مسجد، مقبره و قبرستان بابا محمود، امامزاده حمزه و قاسم، حسینیه محستپه آران و بیدگل، مکتب‌خانه ملارضا قلی چادگان و مدرسه آیت‌الله سعیدی از جمله آثار مذهبی و فرهنگی مطرح‌شده در این نشست بودند.

کرم‌زاده ادامه داد: در بخش بناهای خدماتی و تأسیسات تاریخی نیز پرونده‌هایی شامل حمام نیسیان، حمام تاریخی رباط حسینیه گلپایگان، حمام تاریخی بانو مهدی خوراسگان، حمام یزدآباد ابریشم، حمام میان‌ده فلاورجان و حمام وزیرآباد بررسی شد.

وی با اشاره به جایگاه برج‌های کبوترخانه در میراث معماری و کشاورزی سنتی اصفهان تصریح کرد: کبوترخانه قورتان، برج کبوتر خواجه علیجان گلپایگان، کبوترخانه بجگرد ۱، برج کبوترخانه بجگرد ۲، برج کبوترخانه چم‌رود، برج کبوترخانه شمس‌الدین، برج کبوترخانه اشترجان، برج کبوترخانه دارافشان، برج کبوترخانه شرودان، برج کبوترخانه صحرا برج‌چی، برج‌های کبوترخانه الرگان ۱ و ۲، برج کبوترخانه الرگان ۳، برج‌های کبوترخانه اجگرد، برج کبوترخانه چهارقلویرارا و برج کبوترخانه مزارع طاد از جمله پرونده‌های این بخش بودند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت بافت‌ها و منظرهای تاریخی و فرهنگی روستایی اظهار کرد: بافت تاریخی روستای قارنه، منظر فرهنگی تاریخی روستای قارنه، منظر فرهنگی تاریخی روستای عشین، منظر خیابان امام خمینی شهرستان خوانسار و مجموعه تاریخی فرهنگی استراخاتون نیز در شمار پرونده‌های مطرح‌شده قرار داشتند.

وی افزود: سد قتلغ‌شاه دهاقان، سنگ‌نگاره‌های نوگوران، سنگ‌نگاره‌های تپه نوگوران، برج دیده‌بانی نرگان و گنجینه موسیقی ارامنه جلفا نیز از دیگر آثار و مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی استان بودند که پرونده آن‌ها در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

کرم‌زاده با اشاره به اهمیت حفاظت از گورستان‌های تاریخی و آثار مرتبط با میراث فرهنگی ارامنه استان بیان کرد: گورستان ارامنه برف‌انبار، گورستان ارامنه بیجگرد، گورستان ارامنه خلیل‌آباد، گورستان ارامنه میلاگرد، گورستان ارامنه سروش‌جان، گورستان ارامنه محله بالا (سورپ نرسس)، گورستان ارامنه محله پایین (سورپ هوانس ۱)، گورستان ارامنه محله پایین (سورپ هوانس ۲) و گورستان ارامنه محله وسط (مریم مقدس) از جمله پرونده‌های مطرح‌شده در این حوزه بودند.

وی همچنین گلزار اقتدار، گلزار رمضان، گلزار سمیرم، گلزار ونک، گلزار عاشق‌آباد، گلزار نوش‌آباد و گلزار شهدای سهروفیروزان را از دیگر پرونده‌های مورد بررسی در این نشست برشمرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: مدرسه دریانی (شریعتی)، دبیرستان شریعتی (دریانی)، بقعه شاه فیروز شاپورآباد و قلعه گوارت نیز در فهرست آثار و پرونده‌های مطرح‌شده قرار دارند.

کرم‌زاده تأکید کرد: ثبت ملی آثار تاریخی، علاوه بر شناسایی و تثبیت ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن‌ها، پشتوانه حقوقی و حفاظتی مهمی برای صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند فراهم می‌کند و زمینه برنامه‌ریزی هدفمندتر برای حفاظت، مرمت، احیا و معرفی ظرفیت‌های میراثی استان اصفهان را توسعه می‌دهد.