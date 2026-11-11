به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده با صدور حکمی رسول عوده زاده که پیش از این نیز سابقه همکاری با روابط عمومی استانداری را در کارنامه داشت را به عنوان سرپرست اداره‌کل روابط عمومی استانداری خوزستان منصوب کرد.

۲۳ تیر ماه امسال، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان با صدور حکمی مصطفی یکتاسرشت را به عنوان سرپرست اداره‌کل روابط‌ عمومی استانداری خوزستان منصوب کرده بود. وی همزمان به عنوان مدیرکل دفتر حوزه استاندار خوزستان نیز فعالیت می‌کرد.

بیش از این نعیم حمیدی به مدت ۱۸ ماه سرپرست روابط عمومی استانداری خوزستان بود.