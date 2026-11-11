به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مهدی تیموری، عضو هیئت علمی دانش‌آموزان علوم و فناوری‌های میان رشته‌های دانشگاه تهران، این نرم‌افزار پژوهشی را با هدف فراهم‌کردن محیط یکپارچه برای تحلیل و پردازش سیگنال‌های مخابراتی توسعه داده است که مقاله معرفی این نرم‌افزار با عنوان Modulations-Expert: A MATLAB AutomaticnGUIdulation. ۲۰۲۶ در مجله بین‌المللی SoftwareX منتشر شده است.

این نرم‌افزار یک جعبه‌ابزار بر روی MATLAB با گرافیکی ارتباطی است که مجموعه‌ای از قابلیت‌های مورد نیاز برای شناسایی خودکار مدولاسیون (Automatic Modulation Recognition) و دمدولاسیون کور (Blind Demodulation) را در یک محیط واحد در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

دکتر تیم، توسعه دهنده این نرم‌افزار و نویسنده مقاله، از جمله قابلیت‌های این نرم‌افزار را تولید می‌کند که مجموعه‌ای از این نرم‌افزارها را تولید می‌کند. عوامل فراکانسی، رادیو شناختی و تحلیل‌های ناشناخته مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

وی افزود: انتشار نرم‌افزارهای پژوهشی، تحقیقاتی رو به گسترش در انتشارات علمی بین‌المللی در سال‌های اخیر و به‌رسمیت‌شناختن نرم‌افزار به‌عنوان یکی از خروجی‌های مستقل و قابل استناد پژوهش، به موضوعی جدی در جامعه علمی بین‌المللی تبدیل می‌شود. در این برنامه، نرمافزار صرفاً ابزاری برای اجرای آزمایش‌ها و دستیابی به نتایج علمی نیست، بلکه خود می‌تواند نتیجه اصلی یک فعالیت پژوهشی باشد و مقاله و داده‌های علمی، مستندسازی، ارزیابی، انتشار و استناد قرار گیرد. در همین راستا، در سال ۲۰۲۲ گروه کاری بین‌المللی FAIR۴RS اصولی را برای نرم‌افزارهای پژوهشی تدوین کرد که بر چهار ویژگی مهم شامل قابلیت‌های یافتن، دسترسی‌پذیری، تغییرات پذیری و استفاده مجدد از آن‌ها بود. این اصول در مقاله‌ای با عنوان Introducing the FAIR Principles for Research Software در مجله معتبر علمی داده‌های مجموعه انتشارات Nature منتشر شد.

دکتر تیموری، اظهار داشت: همچنین، سازمان استانداردسازی اطلاعات ملی آمریکا (NISO) در سال ۲۰۲۳ راهنمای تولید نشریه برای نرم‌افزار و استنادات داده‌ها منتشر کرد که در آن، برای شناسایی، استاندارد استاندارد و ثبت نرم‌افزارها و داده‌های پژوهشی در انتشار مقالات علمی منتشر شده است. این تحولات نشان‌دهنده اهمیت فزاینده نرم‌افزارهای پژوهشی در نظام تولید و انتشار علم و حرکت جامعه علمی به‌سوی یکی از محصولات مستقل و ارزشمند پژوهش است.

انتشار متن‌باز و دریافت‌پذیری عمومی نرم‌افزار

عضو هیئت علمی دانش‌آموزان علوم و فناوری‌های میان رشته‌های دانشگاه تهران، یکی از کاربردهای مهم این ابزار را می‌توان به صورت نرم‌افزار به‌صورت متن‌باز (منبع باز) و ارائه امکان دسترسی عمومی به کد منبع آن برشمرد و گفت: «انتشار آزاد نرم‌افزارهای پژوهشی، امکان بررسی روش‌های مستقل را دارند. می کند. این علاوه بر افزایش شفافیت و قابلیت بازتولید پژوهش‌های علمی، می‌تواند از تکرار فعالیت‌های نرم‌افزاری مشابه جلوگیری کند و زمینه همکاری میان گروه‌های پژوهشی مختلف را گسترش دهد.

تیموری افزود: هم‌چنین، انتشار نرم‌افزار در کنار مقاله علمی، امکان استناد مستقل به ابزارهای پژوهشی و شناسایی توسعه‌دهندگان نرم‌افزار در پیشرفت علم را می‌سازد. به این ترتیب، یک گروه پژوهشی می‌تواند از نتایج یک مقاله، به ابزارهای قابل استفاده و توسعه برای جامعه علمی تبدیل شود.