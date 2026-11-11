به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسین حسینی شریف کوهستانی در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، با تأکید بر اینکه جهاد یک تفکر بنیادین برای بقای اسلام است، بر ضرورت تداوم حضور مجاهدان در جبهه حق، حتی در کوچک‌ترین گروه‌ها تأکید کرد و جهاد را فراتر از یک اقدام گذرا، رکن اصلی حفظ دین معرفی کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: مجاهدان فداکار تحت تقدیر الهی به شهادت می‌رسند، اما جهاد به عنوان یک ضرورت اعتقادی و راهبردی برای حفظ اسلام، همواره پابرجا خواهد بود.

کوهستانی با استناد به آیه شریفه «قُومُوا لِلَّهِ مُثَنَّیٰ وَفُرَادَیٰ» تصریح کرد: بقای دین اسلام مستلزم آن است که حتی اگر تعداد مجاهدان اندک باشد، آن‌ها بر اساس فرمان الهی، به صورت دو نفره یا حتی تک‌نفره، در مسیر حق مجاهدت کنند تا زنجیره دفاع از دین قطع نشود.

وی در ادامه به بررسی الگوهای تاریخی ایستادگی در مسیر حق پرداخت و با یادآوری دوران پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، بر نقش بی‌بدیل حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) تأکید کرد و گفت: در آن مقطع حساس، علی (ع) و حضرت زهرا (س) تنها کسانی بودند که بر حق ایستادند و این الگو نشان می‌دهد که اگر در جبهه حق حتی یک نفر نیز حضور داشته باشد، می‌توان قیام کرد.

مشاور امور ایثارگران سازمان تبلیغات اسلامی با الگوبرداری از این مسیر تاریخی، انقلاب اسلامی ایران را تداوم همان استقامت دانست و افزود: امام خمینی (ره) با ایستادگی خود جهان را به شگفتی واداشت و پس از ایشان، قائد شهیدمان، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، با بهره‌گیری از آموزه‌های استقامتی اهل‌بیت (ع)، این انقلاب عظیم را تثبیت کردند؛ به طوری که اکنون تنها با گذشت ۴۷ سال از ابتدای انقلاب، ابرقدرت‌های دنیا در برابر ایران اسلامی به زانو درآمده‌اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر اهمیت موضوع خونخواهی قائد شهید و قرار دادن آن در زمره وظایف اصلی و حیاتی جامعه، بیان کرد: خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، امری است که مجاهدت در آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. متولیان اصلی این گفتمان و ترویج فرهنگ خونخواهی، علما، روحانیون و تمامی دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی هستند تا شعله‌های استقامت در دل‌ها همواره روشن بماند.