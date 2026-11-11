علی‌اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر شورای اسلامی شهر مشکات، در واکنش به اظهارات مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان درباره تصادفات مرگبار جاده قدیم قم–کاشان، این سخنان را نمک بر زخم خانواده‌های داغدار دانست و خواستار پاسخگویی شفاف درباره وضعیت ایمنی این محور شد.

مدیرکل راهداری استان اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کاشان، خطای انسانی رانندگان را از عوامل تصادفات مرگبار محور قدیم قم–کاشان عنوان کرده بود؛ موضوعی که با واکنش رئیس شورای شهر مشکات همراه شد.

جلالی با تأکید بر اینکه نمی‌توان با مقصر دانستن رانندگان، از مسئولیت ایمن‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای چشم‌پوشی کرد، یکی از پرسش‌های اصلی خود را درباره کاهش ادعایی ۱.۵ متری عرض آسفالت جاده کاشان–مشکات در جریان بازسازی اخیر مطرح کرده است.

وی خواستار توضیح مدیرکل راهداری درباره دلایل فنی و مهندسی این تغییر شده و معتقد است کاهش عرض سطح آسفالت می‌تواند فضای مانور خودروها و امکان گریز اضطراری رانندگان را محدود کند و در تشدید پیامدهای تصادفات نقش داشته باشد.

رئیس شورای شهر مشکات همچنین با اشاره به اینکه ممکن است خودروی مقابل در یک تصادف بدون ارتکاب تخلف و در مسیر قانونی خود حرکت کرده باشد، تأکید کرده است که خطای یک راننده نباید به قیمت جان سرنشینان بی‌گناه تمام شود.

جلالی با اشاره به مفهوم «راه بخشنده» در مهندسی ترافیک، معتقد است جاده باید به‌گونه‌ای طراحی و ایمن‌سازی شود که خطای انسانی الزاماً به حادثه مرگبار منجر نشود.

وی راهکار اساسی برای کاهش خطر در این محور را دوبانده‌سازی و جداسازی کامل مسیر رفت‌وبرگشت در قالب چهار خط عبوری دانسته و خواستار تعیین تکلیف طرحی شده است که به گفته وی، سال‌هاست در بلاتکلیفی قرار دارد.در این نامه دو مطالبه مشخص از اداره‌کل راهداری استان اصفهان مطرح شده است؛ نخست، اعلام دلایل فنی و مهندسی کاهش ۱.۵ متری عرض آسفالت جاده کاشان–مشکات و دوم، پاسخگویی درباره علت تأخیر چندین‌ساله در اجرای طرح دوبانده‌سازی و ایمن‌سازی جاده قدیم قم–کاشان.

جلالی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی عملی مسئولان خطاب به مدیرکل راهداری نوشته است: «مردم منطقه چشم‌انتظار اقدام عملی و پاسخ شفاف جنابعالی در متن و کف جاده‌اند، نه سخنان تریبونی.» این نامه با امضای رئیس شورای اسلامی شهر مشکات برای استاندار اصفهان، امام جمعه مشکات و فرماندار ویژه کاشان نیز ارسال شده است.