به گزارش خبرنگار مهر، حمید گله‌داری صبح چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بنگاه‌های اقتصادی استان اصفهان که با محوریت مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: کارشناس بهداشت حرفه‌ای در صنعت می‌تواند دو رویکرد داشته باشد؛ یکی اینکه فقط به وظایف قراردادی خود اکتفا کند و معاینات دوره‌ای، شناسایی عوامل زیان‌آور و اندازه‌گیری‌های لازم را انجام دهد و بیشتر از آن اقدامی نکند.

وی افزود: رویکرد دوم این است که کارشناس فراتر از وظایف اولیه و آنچه در دستورالعمل‌ها آمده، به‌عنوان یک انسان و همنوع عمل کند که خوشبختانه برخی کارشناسان صنایع این رویکرد را دارند و کمک‌های مؤثری به ما کردند که جای تقدیر دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به مفهوم مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی یک‌بار می‌تواند به شکل کمک مالی کارفرما برای تجهیز مراکز بهداشتی یا حمایت از خیران سلامت باشد و بار دیگر می‌تواند به شکل گسترش دامنه معاینات دوره‌ای تعریف شود.

گله‌داری افزود: اگر معاینات سالانه محدود به آزمایش‌های روتین است، می‌توان تست فیت، ماموگرافی برای زنان بالای ۴۰ سال و معاینه پروستات را نیز به آن افزود.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: تعریف سازمان بهداشت جهانی درباره سلامت فقط نبود بیماری جسمی نیست، آسودگی کامل جسمی، روانی و اجتماعی است.

گله‌داری ادامه داد: افرادی هستند که آزمایش‌های پاراکلینیک آنان طبیعی است اما از نظر روحی و روانی مشکل دارند و برخی دیگر از نظر جسمی و روانی سالم‌اند اما در اجتماع دچار اختلال هستند و نمی‌توانند با دیگران سازگار شوند.

وی با بیان اینکه تولیت سلامت با وزارت بهداشت است اما تنها ۲۵ درصد منابع در اختیار این وزارتخانه قرار دارد، تصریح کرد: بقیه منابع در اختیار سایر دستگاه‌هاست؛ بدون همکاری محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، اتاق بازرگانی و سایر نهادها نمی‌توان سلامت را حفظ و ارتقا داد.

اصفهان جزو پنج استان اول از نظر سرطان است

رئیس مرکز بهداشت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان با اشاره به وضعیت سرطان در این استان ابراز کرد: اصفهان جزو پنج استان اول کشور از نظر ابتلا به سرطان است.

گله‌داری با اشاره به اینکه اصفهان ۶ درصد جمعیت کشور را دارد اما هشت درصد موارد سرطان متعلق به این استان است، تصریح کرد: شایع‌ترین سرطان‌ها در اصفهان به ترتیب سرطان پستان، کولورکتال (روده)، پروستات و پوست هستند و اخیرا موارد سرطان تیروئید نیز رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه در مورد سرطان پستان و کولورکتال امکان تشخیص زودهنگام و درمان در مراحل اولیه وجود دارد، گفت: به همین دلیل با مشارکت فولاد، غربالگری این ۲ سرطان را در جمعیت هدف حدود ۲.۵ میلیون نفری استان اصفهان آغاز کردیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از مهر پارسال تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار نفر غربالگری شدند که حدود ۲۰۰ هزار نفر مربوط به سرطان کولورکتال و ۴۰۰ هزار نفر مربوط به سرطان پستان بوده است.

گله داری اضافه کرد: در این فرآیند حدود ۲۰۰ نفر شناسایی شدند که سرطان داشتند و خودشان از آن بی‌اطلاع بودند؛ برخی از آنان کارگران صنایع بودند که با انجام تست فیت رایگان مشخص شد مبتلا هستند.