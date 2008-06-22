به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حال حاضر سالانه بیش از 30 هزار تن توت فرنگی در باغات و مزارع شهرستانهای مریوان، سنندج و کامیاران برداشت می شود که به عنوان منبع اصلی درآمد خانواده های این مناطق نیز به شمار می رود.

با توجه به اینکه زمان برداشت محصول توت فرنگی کمتر از 20 روز است بنابراین وجود صنایع تبدیلی در نزدیکترین محل یکی از نیازهای اساسی برای مصرف عرضه این محصول به شمار می رود.

این در حالی است که در حال حاضر تقریبا 100 درصد توت فرنگی تولید استان به وسیله وسایل نقلیه غیر استاندارد به استان های دیگر به ویژه تهران فرستاده شده و به فروش می رسد.

وجود دستهای واسطه و دلالان در این موضوع باعث شده که سود واقعی محصول به کشاورز نرسد و این مهم زیان فروانی را متوجه کشاورزان توت فرنگی کار کرده است.

شرایط به گونه ای است که در صورت ادامه چنین روندی باید در آینده منتظر کاهش تولید توت فرنگی در استان کردستان به عنوان بزرگترین تولید کننده این محصول بود.

یکی از کشاورزان ساکن روستا "توریور" که از روستاهای برتر کشور در زمینه تولید توت فرنگی به شمار می رود در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: "سود اصلی محصول ما به جیب دلالان و واسطه ها ریخته می شود و متاسفانه به دلیل نبود کارخانجات مجبوریم این شرایط را بپذیریم".

علی تیر اندری گفت: "من در سال نزدیک به پنج تن توت فرنگی برداشت می کنم که باید به ازای حمل و نقل هر کیلو 300 ریال، حق العمل کاری 900 ریال و سایر هزینه ها بیش از 4000 ریال بپردازم که پس از پرداخت این هزینه ها آنچه برای من باقی می ماند به هیچ وجه جوابگوی نیاز خانواده نیست".

وی تصریح کرد: "یکی دیگر از مهمترین مشکلات ما نبود جاده دسترسی مناسب به بازارهای فروش است زیرا جاده ای که ما از آن استفاده می کنیم 45 کیلومتر با سنندج فاصله دارد که بیش از 30 کیلومتر از آن نیز خاکی است و متاسفانه مسئولان حتی زحمت شن ریزی این جاده را به خود نداده اند".

تیر اندری یادآور شد: "بارها درخواست آسفالت کردن جاده را نیز مطرح کرده ایم که از دو سال پیش بحث زیر سازی بخش کوچکی از آن آغاز شده اما تاکنون تنها پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته است".

به گزارش مهر، آسفالت محور "درکوله - درویشان" که بیش از 25 روستا از این مسیر عبور می کنند و بیشترین میزان تولید توت فرنگی استان نیز از آن این منطقه است از اواخر سال 85 آغاز شده است و عملیات اجرایی آن با کندی غیر قابل اغماضی در حال انجام است.

تیراندری خاطرنشان کرد: "ما از مسئولان و متولیان این امر تقاضا داریم که نسبت به احداث کارخانجات و نظارت بر فروش این محصول اقدام کنند زیرا منبع اصلی درآمد خانواده هفت نفری من و دیگر کشاورزان این منطقه فقط این محصول است که 12 ماه از سال را زحمت می کشیم و زمانی که برداشت محصول آغاز می شود سود واقعی به دیگران می رسد".

عدم حضور بخش خصوصی در استان و نبود سرمایه گذاری برای احداث صنایع تبدیلی از یک سو و نبود تعاونیهای مردمی توانمند از سوی دیگر باعث شده که هر سال وضعیت قیمت و فروش این محصول دچار افت و خیزهای فروانی شود.

به نظر می رسد به دلیل عدم وجود بخش خصوصی در این موضوع دولت باید با راه حلی خاص وارد مسئله شود ولی متاسفانه در طول 15 سال گذشته به رغم وعده های فراوان برای ایجاد صنایع تبدیلی در این بخش تا کنون اتفاق ارزنده ای حادث نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در خصوص وضعیت تولید توت فرنگی در استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان سالانه با تولید 30 هزار تن توت فرنگی مقام اول کشور را به خود اختصاص داده و شهرستانهای سنندج و کامیاران نیز در استان رتبه های اول و دوم تولید را در اختیار دارند.

ابراهیم حسن نژاد عنوان کرد: جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده که بخش خصوصی می تواند از شرایط ویژه ای که سازمان در نظر گرفته استفاده کرده و نسبت به احداث صنایع تبدیلی اقدام نماید اما تا کنون توفیقی در این زمینه حاصل نشده ولی ما کماکان حاضریم با شرایطی بسیار آسان و ویژه نسبت به صدور مجوز برای ساخت صنایع تبدیلی و بسته بندی با همکاری سازمانهای ذیربط و مرتبط اقدام کنیم.

وی گفت: البته باید توجه داشت که با توجه به حساسیتی که این محصول دارد نیاز است این صنایع پیشرفته و دارای خطهای تولید ویژه باشند زیرا به دلیل دوام کم توت فرنگی نمی توان بیش از یک روز آنرا نگهداری کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندین واحد کوچک تبدیلی در استان فعالیت می کنند که پاسخگوی تنها تولید پنج درصد از محصول توت فرنگی کردستان نیست.

حسن نژاد افزود: یکی از مهمترین برنامه های سازمان در این بخش تشکیل و حمایت مستمر از تعاونیهای باغداران و توت فرنگی کاران بوده که این کار از سال گذشته آغاز شده و امیدواریم با فرهنگسازی مناسب بتوانیم کشاورزان را جهت حضور در این تعاونیها که قطع شدن دست واسطه ها در تولید و فروش این محصول را به دنبال دارد، تشویق نماییم.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه هایی که در پنج سال گذشته آغاز شده و خوشبختانه مورد استقبال نیز قرار گرفته اصلاح ظروف بسته بندی محصول است که باعث می شود زمان ماندگاری توت فرنگی به حداکثر برسد.

حسن نژاد با اشاره به آغاز به کار چندین واحد تولید ظروف و بسته بندی مناسب در استان خاطرنشان کرد: ظروف تولیدی را که به دست محققان و پژوهشگران سازمان جهاد کشاورزی استان طراحی شده اند را از واحد های تولیدی خریداری و به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می دهیم تا زمینه و شرایط استفاده این نوع ظروف در میان کشاورزان فراهم شود.

وی همچنین به بحث تبدیل توت فرنگی سنتی به صنعتی اشاره کرد و یادآور شد: در این زمینه نیز بیش از پنج نوع محصول صنعتی را در میان کشاورزان توزیع کرده و سالانه نشاء آن به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد زیرا انواع خارجی توت فرنگی به دلیل مقاومت بیشتر به صرفه تر است.

با توجه به این تفاسیر به نظر می رسد بهترین راه حل در کوتاه مدت که بتواند بخشی از این مشکلات را مرتفع نماید تشکیل و حمایت مستمر از تعاونیهای توت فرنگی و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی بزرگ توسط دولت در منطقه است که این مهم محقق نخواهد شد مگر در سایه یک نگاه ویژه که امید است به زودی صورت گیرد.