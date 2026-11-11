به گزارش خبرنگار مهر، سامان قدوس هافبک تیم ملی فوتبال ایران پس از ۹ سال حضور در تیم ملی روز گذشته (سه شنبه ۱۹ آبان) با انتشار متنی در صفحه مجازی از بازی های ملی خداحافظی کرد. قدوس که در کشور سوئد به دنیا آمده است می توانست در تیم ملی سوئد هم بازی کند اما در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت برای ایران به میدان برود.

رسانه «hurbra» سوئد در رابطه با قدوس نوشت: سامان قدوس ۱۵ شهریور ۱۳۷۲ در شهر مالمو سوئد متولد شد و در خانواده‌ای ایرانی رشد کرد. او پیش از انتخاب تیم ملی ایران، سابقه دو بازی در تیم ملی بزرگسالان سوئد را نیز در کارنامه داشت.

قدوس در ژانویه ۲۰۱۷ و در جریان اردوی دوستانه تیم ملی سوئد، مقابل تیم‌های ساحل عاج و اسلواکی به میدان رفت و حتی در پیروزی ۶ بر صفر سوئد برابر اسلواکی موفق به گلزنی شد. با این حال، از آنجا که این مسابقات رسمی و رقابتی نبودند او همچنان امکان انتخاب تیم ملی ایران را داشت.

در پاییز ۲۰۱۷ رقابت برای جذب این هافبک هجومی میان دو کشور جدی شد چرا که قدوس در آن مقطع با نمایش‌های درخشان در لیگ سوئد و لیگ اروپا مورد توجه قرار گرفته بود. در نهایت او تصمیم گرفت پیراهن تیم ملی ایران را بر تن کند صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ یکی از دلایل مهم این انتخاب بود.

قدوس پنجم اکتبر ۲۰۱۷ در دیدار دوستانه برابر توگو نخستین بازی خود را برای تیم ملی ایران انجام داد و از آن زمان به یکی از بازیکنان حاضر در اردوهای ملی تبدیل شد.

درخشش در اوسترشوند و صعود به لیگ اروپا

قدوس برای هواداران فوتبال سوئد بیش از هر چیز با تیم اوسترشوند و دوران موفقیت‌آمیز این باشگاه زیر نظر گراهام پاتر شناخته می‌شود. او پیش از آغاز فصل ۲۰۱۶ به اوسترشوند پیوست و خیلی زود به یکی از بازیکنان تأثیرگذار این تیم تبدیل شد.

قدوس در نخستین بازی اوسترشوند در لیگ برتر سوئد، با به ثمر رساندن گل این تیم مقابل هاماربی نام خود را به‌ عنوان نخستین گلزن این باشگاه در بالاترین سطح فوتبال سوئد ثبت کرد. آن مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

سال ۲۰۱۷ نقطه اوج دوران حضور او در اوسترشوند بود. این تیم با پیروزی ۴ بر یک مقابل نورشوپینگ در دیدار نهایی جام حذفی سوئد به قهرمانی رسید و قدوس نیز یکی از گلزنان این مسابقه بود. این قهرمانی، سهمیه حضور اوسترشوند در مرحله مقدماتی لیگ اروپا را به همراه داشت.

اوسترشوند در رقابت‌های اروپایی نیز نتایج درخشانی کسب کرد. قدوس در دیدار برگشت مقابل پائوک یونان هر دو گل تیمش را به ثمر رساند تا پیروزی ۲ بر صفر اوسترشوند، صعود این تیم به مرحله گروهی لیگ اروپا را قطعی کند.

اوسترشوند در ادامه به مرحله یک‌شانزدهم نهایی این رقابت‌ها رسید و برابر آرسنال انگلیس قرار گرفت. این تیم در دیدار برگشت در لندن با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید، اما با توجه به شکست ۳ بر صفر در بازی رفت، در مجموع با نتیجه ۴ بر ۲ از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سه حضور در جام جهانی با پیراهن ایران

قدوس پس از نخستین بازی ملی خود در سال ۲۰۱۷، به‌تدریج جایگاهش را در ترکیب تیم ملی ایران تثبیت کرد. او در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ روسیه، ۲۰۲۲ قطر و ۲۰۲۶ حضور داشت و در دو دوره جام ملت‌های آسیا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ نیز برای ایران به میدان رفت.

به این ترتیب، جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین حضور قدوس در این رقابت‌ها بود و او پس از سه دوره همراهی تیم ملی در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان، به دوران ملی خود پایان داد.

خداحافظی قدوس از تیم ملی به معنای پایان دوران فوتبال حرفه‌ای او نیست. این بازیکن پس از درخشش در اوسترشوند، تابستان ۲۰۱۸ راهی تیم آمیان فرانسه شد و دو سال بعد به برنتفورد انگلیس پیوست. او در برنتفورد بخشی از تیمی بود که توانست به لیگ برتر انگلیس صعود کند و جایگاه خود را در این رقابت‌ها تثبیت کند.

قدوس از سال ۲۰۲۴ در تیم کلبا امارات بازی می‌کند و این باشگاه در سال ۲۰۲۵ قرارداد او را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد.