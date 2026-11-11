به گزارش خبرنگار مهر، دویست و پنجاه و ششمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در قالب هفته سی و هفتم تجمعات شبانه، شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان از میدان رسالت به سمت میدان شاهد حرکت می‌کنند.

حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب از محورهای اعلام‌شده برای برگزاری این اجتماع مردمی است.

همچنین خونخواهی رهبر شهید از دیگر اهداف این مراسم عنوان شده است.

این اجتماع در ادامه سلسله تجمعات شبانه «نحن منتقمون» و با حضور مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد.