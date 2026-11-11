به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی‌سه‌ساری صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان که با حضور حسن صیاد زمردی، مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان برگزار شد، با قدردانی از حضور و همراهی مردم شریف تالش اظهار کرد: مردم این شهرستان با حضور بیش از ۲۵۰ شب در میدان، پای کار ایران ایستادند و این حضور و همراهی شایسته قدردانی و احترام است.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران دستگاه‌های اجرایی در قبال اعتماد عمومی افزود: مردم از مسئولان انتظار اقدام، پیگیری و پاسخگویی دارند و مدیران باید بدانند که مسئولیت آنها تنها به حضور در جلسات و ارائه گزارش محدود نمی‌شود، بلکه نتیجه عملکردشان باید در زندگی و رضایت مردم نمایان شود.

فرماندار تالش با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات جلسات شورای اداری و سایر جلسلت فرمانداری شهرستان تصریح کرد: تمامی مصوبات باید با جدیت دنبال و اجرایی شوند و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند موضوعات و مصوبات مرتبط با حوزه مسئولیت خود را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

جمشیدی‌سه‌ساری ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید برای رفع مشکلات مردم پای کار باشند، روند پیگیری مطالبات را دنبال کنند و نتیجه اقدامات خود را به‌صورت روشن اعلام کنند؛ چراکه رها کردن مشکلات و بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات مردم با مسئولیت مدیریتی سازگاری ندارد.

وی با بیان اینکه کم‌کاری و بی‌تفاوتی در نظام خدمت‌رسانی پذیرفتنی نیست، بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد و گفت: برخورد مناسب با مردم، احترام به مراجعه‌کنندگان و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها باید در اولویت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

فرماندار تالش همچنین خواستار اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت و خدمات دستگاه‌های اجرایی شد و خاطرنشان کرد: هر اقدامی که برای رفاه عمومی، رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات به مردم انجام می‌شود، باید به‌درستی اطلاع‌رسانی شود تا شهروندان در جریان خدمات و عملکرد مجموعه‌های اجرایی قرار بگیرند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، همکاری، همدلی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت رویه، تعامل و مسئولیت‌پذیری نیاز داریم و باید همه ظرفیت‌ها را در مسیر حل مشکلات و خدمت‌رسانی بهتر به مردم به کار بگیریم.

جمشیدی‌سه‌ساری با تأکید بر اینکه توسعه شهرستان نیازمند عزم مشترک همه مدیران و مسئولان است، عنوان کرد: هدف همه ما باید یک چیز باشد؛ در کنار هم برای تالش و در مسیر پیشرفت، آبادانی و رفع دغدغه‌های مردم حرکت کنیم.

وی با اشاره به اهمیت طرح نشان‌دار کردن مالیات عنوان کرد: این طرح می‌تواند سهم بسزایی در تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان داشته باشد و زمینه مشارکت مؤثرتر مردم و مؤدیان مالیاتی را در روند توسعه تالش فراهم کند.

فرماندار تالش در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل مصوبات و وعده‌ها به اقدامات ملموس، خاطرنشان کرد: معیار ارزیابی مدیران باید میزان تلاش، پیگیری و نتیجه عملکرد آنها در حل مشکلات مردم باشد؛ چراکه خدمت صادقانه و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، مهم‌ترین وظیفه مدیران دستگاه های اجرایی است.