به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی‌راد پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مزارع پرورش ماهی استان مرکزی اظهار کرد: تولید ماهیان سردآبی کشور در سال گذشته از ۲۷۳ هزار تن فراتر رفت که از این میزان، بیش از ۱۰ هزار تن به استان مرکزی اختصاص داشت.

وی افزود: برخورداری از منابع آبی، ظرفیت‌های طبیعی و زیرساخت‌های مناسب پرورش آبزیان، زمینه توسعه این صنعت را در استان مرکزی فراهم کرده است و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی مناطق مستعد داشته باشد.

شازند؛ قطب تولید بچه‌ماهی قزل‌آلا در استان

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین شیلات ایران با اشاره به جایگاه شهرستان شازند در صنعت آبزی‌پروری استان تصریح کرد: این شهرستان در زمینه تولید بچه‌ماهیان قزل‌آلا رتبه نخست استان را دارد و در تولید گوشت ماهیان قزل‌آلا نیز حائز رتبه دوم است.

کرمی‌راد ادامه داد: تمرکز واحدهای فعال آبزی‌پروری و برخورداری از ظرفیت‌های تخصصی در زنجیره تولید قزل‌آلا، شازند را به یکی از کانون‌های مهم تولید و تکثیر این گونه در استان مرکزی تبدیل کرده است.

تولید یک میلیون قطعه بچه‌ماهی با حداقل مصرف آب

وی گفت: صنعت آبزی پروری در شازند از مزارع الگو و توانمند استان به شمار می‌رود که توانسته است با مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش میزان مصرف آب، ظرفیت تولید یک میلیون قطعه بچه‌ماهی قزل‌آلا را محقق کند.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین شیلات ایران تاکید کرد: این مجموعه علاوه بر فعالیت در حوزه تولید بچه‌ماهی، در زمینه پرورش و تولید گوشت ماهیان قزل‌آلای پرواری نیز عملکرد قابل توجهی دارد و می‌تواند الگویی برای توسعه روش‌های بهره‌ور و کم‌آب‌بر در صنعت آبزی‌پروری باشد.

کریمی راد افزود: استفاده از فناوری‌های نوین، مدیریت مصرف آب و ارتقای بهره‌وری در مزارع پرورش ماهی از الزامات توسعه پایدار آبزی‌پروری و افزایش سهم این بخش در تأمین امنیت غذایی کشور است.