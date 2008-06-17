قریب الوقوع بودن تشکیل دولت جدیدلبنان/ لزوم پرهیز از ادبیات تحریک آمیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، محمد رعد در مراسم بزرگداشت هشتمین سالگرد درگذشت حافظ اسد رئیس جمهور سابق سوریه که در مرکز فرهنگی و اجتماعی جابر در النبطیه برگزار شد؛ اظهار داشت : موافقان تشکیل دولت وحدت ملی که توافقنامه دوحه خواسته های آنها را برآورده کرد؛ از حکومت خواسته اند که توازن خود را احیا کند.

وی با بیان اینکه موافقان تشکیل دولت وحدت ملی، ملت لبنان را بزرگترین برنده و دشمنان این کشور را خسارت دیدگان توافقنامه دوحه می دانند؛ تاکید کرد: هیچکس نمی تواند توافقات گروههای لبنانی را از بین ببرد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید لبنان در نزدیکترین زمان ممکن تشکیل تا پس از آن بقیه بندهای توافقنامه دوحه اجرا شود و حیات سیاسی طبیعی در کشور از سر گرفته شود.

رعد خاطرنشان کرد: مسئولیت ملی و دینی اقتضا می کند که همه از ادبیات تحریک آمیز مذهبی یا طایفه ای دوری کنند. این مسئولیت بر عهده تمام نیروها و شهروندان است و همه باید با اقدامات امنیتی رسمی که برای کنترل اوضاع و حفظ سلامت شهروندان صورت می گیرد؛ هماهنگی و همکاری داشته باشند.

"علی حسن خلیل" معاون سیاسی نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز تصریح کرد: با وجود تلاشهایی که برخی برای آسیب رساندن به روابط سوریه و لبنان انجام می دهند؛ ما همواره به برقراری بهترین رابطه با سوریه ایمان داریم، زیرا به نفع یک گروه یا طایفه نیست، بلکه به نفع هر دو کشور است و این مسئله نه تنها سبب تقویت دو کشور که منجر به تقویت تمام امت عربی خواهد شد.

گروههای مختلف لبنان اخیرا در جلسات گفتگوی خود در شهر دوحه -پایتخت قطر- زیر نظر کمیته وزارتی اتحادیه عرب به توافقی برای حل بحران سیاسی کشورشان دست یافتند.

با گذشت چند هفته از انتخاب رئیس جمهوری لبنان، فواد سنیوره نخست وزیر مامور تشکیل دولت وحدت ملی همچنان درحال رایزنی با گروههای لبنانی برای تشکیل دولت خود است.

