به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین ردایی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، در نشست شورای مدیران و معاونان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز، با تأکید بر ضرورت احیای موقوفات قدیمی و ایجاد وقف‌های جدید متناسب با نیازهای جامعه، خواستار تغییر رویکرد مدیریت وقف از برنامه‌های مناسبتی به فعالیت‌های مستمر و نیازمحور شد.

وی در ادامه وقف را از مقدس‌ترین دستورهای دینی و ظرفیتی ماندگار برای خدمت به نسل‌های مختلف دانست و اظهار کرد: البرز با وجود جدید بودن در تقسیمات کشوری، به‌ویژه در مناطقی مانند طالقان از پیشینه ارزشمند موقوفات برخوردار است و باید برای احیای موقوفات معطل‌مانده و خارج‌شده از چرخه بهره‌برداری برنامه‌ریزی شود.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی، حقوقی، فرهنگی و گفت‌وگو برای احیای موقوفات افزود: سازمان اوقاف باید جایگاه خود را به‌عنوان نهادی امانت‌دار و نماینده واقفان برای مردم تبیین کند تا مشارکت اجتماعی در حفظ این سرمایه‌ها افزایش یابد.

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری، حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد کم‌برخوردار، تأمین هزینه‌های تحصیل، ایجاد خوابگاه‌های دانشجویی و پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و دانش‌بنیان را از اولویت‌های وقف‌های جدید برشمرد.

آیت‌الله ردایی همچنین بازنگری در شیوه بهره‌برداری و ابدال و تبدیل موقوفات را ضروری دانست و تصریح کرد: حفظ عین موقوفه زمانی ضرورت دارد که منفعت عقلایی و قابل اعتنایی داشته باشد و در راستای نیت واقف قابل استفاده باشد؛ ازاین‌رو در مواردی که امکان بهره‌برداری مؤثر وجود ندارد، موضوع تبدیل موقوفه باید با رعایت موازین شرعی و قانونی بررسی شود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در بقاع متبرکه گفت: امامزادگان باید به کانون‌های فعال فرهنگی، قرآنی و اجتماعی محلات تبدیل شوند و برنامه‌هایی مانند جلسات قرآن، آموزش‌های تربیتی، مشاوره‌های فقهی، حقوقی و خانوادگی در طول سال جریان داشته باشد.

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در فرهنگ وقف، آینده‌نگری و نیازشناسی را از الزامات ایجاد موقوفات جدید دانست و بر برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به نیازهای نسل‌های آینده تأکید کرد.