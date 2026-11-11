به گزارش خبرنگار مهر، پروانه ارزانش پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری سی و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اصحاب رسانه زبان مردم و مطالبه گران عدالت‌اند، اظهار کرد: هر کجای جامعه که نیاز به توسعه داشته باشد از نقش‌آفرینی خبرنگاران بی‌نیاز نیستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بدون کتاب نمی‌توان زیرساخت‌های فرهنگی را توسعه بخشید، ادامه داد: کتاب به بیان رهبر شهیدمان، اگرچه ساکت است اما به کمک آن می‌توان ساختار فکر و اندیشه انسان را رشد و تعالی بخشید.

عضویت بیش از ۳۴ هزار نفر در کتابخانه‌های عمومی استان

ارزانش در تشریح وضعیت توسعه زیرساخت‌ها و منابع کتابخانه‌ای استان در یک سال گذشته، بیان کرد: هم‌اکنون در ۶۸ نقطه استان شامل ۵۷ نقطه شهری و ۱۱ نقطه روستایی خدمت‌رسانی صورت می‌گیرد و بیش از ۳۴ هزار عضو فعال از خدمات این مراکز استفاده می‌کنند.

وی از امانت بیش از ۴۷۲ هزار جلد کتاب در طول یک سال گذشته خبر داد و گفت: ۳.۵۹ در صد جمعیت استان عضو کتابخانه‌های عمومی استان‌اند در حالی که چشم‌انداز استاندارد چهار ساله برای استان، پنج درصد بوده است و تحقق ۷۲ درصدی را شاهد بودیم.

ارزانش با تصریح اینکه سرانه فضای فیزیکی کتابخانه‌های عمومی استان ۲.۶ متر مربع برای هر ۱۰۰ نفر است، گفت: در حالی که سرانه استاندارد حساب شده برای استان، چهار متر مربع بوده است یعنی ۶۵ درصد هدفگذاری‌ها محقق شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص نوسازی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان، اظهار کرد: این رویکرد با تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات صورت گرفت که در این راستا ۳ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان اختصاص یافت و صرف بهبود فضای مطالعه، ارتقای فناوری، تجهیز بخش‌های رفاهی و بهسازی محیطی این اماکن فرهنگی شد.

ارزانش در خصوص فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی، یادآور شد: بیش از چهار هزار و ۶۰۰ برنامه و رویداد در سراسر استان با محوریت کتابخانه‌های عمومی برگزار شد که از این تعداد، ۱۵۰۰ برنامه متمرکز بر موضوع کودک بود.

ارزانش گفت: تجلیل از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان، برپایی پویش‌های متعدد با هدف پاسداشت ایثار و شهادت، برپایی نشست‌های تبیینی و تاریخی با موضوع جنگ و جایگاه ایران در جهان و برگزاری یادمان کودکان میناب از اهم این برنامه‌ها ناظر به شرایط جنگی بوده است.

وی تصریح کرد: کاشت نهال در محوطه کتابخانه‌های عمومی به یاد شهدای جنگ رمضان خاصه رهبر شهید ذیل عنوان پویش «باغ امین»، حضور فعالانه کتابداران در اجتماعات مردمی و برپایی غرفه‌ها و موکب‌های فرهنگی، اجرای پویش‌های ملی همچون نذر شعر و کتابخانه و مساجد، برپایی دوره‌های آموزشی تاب‌آوری در شرایط جنگی از دیگر عناوین برنامه‌ها بوده است.

برنامه‌های هفته کتاب در چهارمحال و بختیاری

ارزانش با اشاره به اهم برنامه‌های پیش‌بینی شده برای هفته کتاب و کتابخوانی، بیان کرد: سخنرانی رؤسای کتابخانه‌های عمومی در نمازهای جمعه و برپایی میزهای خدمت فرهنگی در میعادگاه‌های نماز جمعه، غبارروبی و میثاق با شهدا، نواختن زنگ کتاب در مدارس، همایش بزرگداشت هفته کتاب و تقدیر از فعالان این عرصه در مرکز استان، برپایی غالب بر ۳۶۴ عنوان نشست نقد و بررسی کتاب در شهرستان‌ها، فضاسازی شهری و بازدید از کتابفروشی‌ها از اهم برنامه‌های این هفته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در یک سال گذشته، ۲۲ هزار نسخه کتاب اهدایی از کتابخانه ملی، ۷۰۰ نسخه خریداری شده از ۱۷۰ ناشر به ارزش ۲۴۰ میلیون تومان و ۸۰ قطعه اسباب بازی به منابع کتابخانه‌ای استان اضافه شد. همچنین ۲۷ هزار جلد تکراری و فرسوده بازیافت و در آمد حاصل از آن صرف خرید کتاب‌های جدید شد.

ارزانش در خصوص پروژه‌های عمرانی در حوزه کتابخانه‌ها، بیان کرد: در حال حاضر شش پروژه احداثی و ۱۰ پروژه تعمیراتی و بازطراحی را در سطح استان در دست اجرا داریم.