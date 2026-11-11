به گزارش خبرنگار مهر، شادی قیاسی نایب‌ رئیس اول فدراسیون نجات‌غریق و غواصی با هدف تشریح برنامه‌ ها، اقدامات و فعالیت‌ های فدراسیون در حوزه بانوان نجات‌ غریق و غواصی، بررسی چالش‌ ها و تبیین برنامه‌ های پیش‌رو امروز (چهارشنبه ٢٠ آبان) نشست خبری برگزار کرد.



وی در این نشست خبری گفت: فدراسیون نجات غریق و غواصی، ماهیت متفاوت با سایر فدراسیون ها دارد، در فدراسیون تمرکز روی موضوع قهرمانی و مسائل مرتبط با آن است، فدراسیون ما در کنار این موضوع، به آموزش و خدمات تمرکز دارد و ماهیت اصلی به حساب می شود.



وی ادامه داد: در دو حوزه نجات فریق و غواصی در دو حوزه ملی و بین المللی کار می کنیم، در هر بخش اصول اموزش را هم به طور همزمان دنبال می کنیم، در طی سال در تمام استان ها و بعضا شهرستان ها برگزارکننده دوره های درجه یک و دو نجات غریق هستند.



قیاسی تصریح کرد: دوره های مدرسی در فدراسیون و به صورت سالیانه در سطوح مختلف برگزار می شود، برگزاری این دوره ها با توجه به ماهیت فعالیت فدراسیون که با جان افراد مرتبط است، اهمیت زیادی دارد.



نایب رئیس فدراسیون نجات فریق و غواصی ضمن قدردانی از اساتیدی که طی سال های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند مانند میرسلیم، بر لزوم به روز بودن اموزش ها در زمینه حیات بخشی تاکید و خاطرنشان کرد: در این زمینه با کمک اساتید کتاب راهنمایی به عنوان مرجع تهیه شد که دستاورد بزرگی بود، در کل اموزش های نجات غریق بر اساس دانش روز انجام می شود. حتی در استان ها که بازوان فدراسیون هستند، این مهم رعایت می شود.



وی ادامه داد: در غواصی هم بازبینی در منابع اموزشی داشتیم، سه جلد کتاب تهیه شده که مرجع هستند. همچنین برای نخستین بار مراکز تخصصی استعدادیابی را استارت زدیم به این صورت که دو رده سنی ٧ تا ١٢ و ١٢ سال به بالا را برای استعدادیابی تعریف کردیم.



نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با یاداوری محوری که از وزارت ورزش برای لباس غواصی بانوان گرفته شد و به این واسطه اعزام های بانوان در دستور کار فدراسیون قرار گرفت، گفت: این اعزام ها با جابه جایی رکوردها همراه بود، البته در بخش مردان هم با دستاورد مانند اولین مدال در غواصی استخری همراه بود.



قیاسی در ادامه مروری بر اعزام های فدراسیون نجات غریق و غواصی در نجات غریق داشت و از برگزاری مسابقات جهانی این رشته در افریقای جنوبی طی ماه اینده خبر داد و اینکه تیم بانوان به این رقابت ها اعزام می شود. وی تاکید داشت که نمایندگان ایران در بخش ساحلی شرکت می کنند و حضور مردان در بخش استخری است.



وی به فعالیت های انجام شده در حوزه سواحل اشاره داشت و یاداور شد که تربیت منجی غریق با فدراسیون است اما تامین حق الزحمه انها با وزارت کشور است.



نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در ادامه به استخراج امار ١٠ ساله تعداد غریق ها در کشور و مقایسه ان با امار جهانی اشاره داشت و اینکه این امار به وزارت ورزش و شخص وزیر هم ارائه شده است.



در ادامه این نشست خبری شادی قیاسی پاسخگوی پرسش نمایندگان رسانه ها بود.



وی در این بخش در مورد حضور تیم ملی بانوان نجات غریق در مسابقات جهانی پیش رو گفت: این رقابت ها ١٢ تا ٢٢ اذر در افریقای جنوبی برگزار می شود و تیم ایران با ٤ ورزشکار، یک مربی در مسابقات شرکت می کند، من هم سرپرستی تیم اعزامی را بر عهده دارم.



قیاسی بر کاهش امار غریق های کشور تاکید گفت: در سواحل شمالی کشور و در هر ‌دو استان مازندران و گیلان کاهش امار داشتیم، این امار در گیلان حدود ۹۰ درصد بود و این جای خرسندی دارد.



وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه «سهم بانوان در مدیریت، مربیگری، داوری و فعالیت‌های اجرایی فدراسیون چقدر است؟»، گفت: خوشبختانه هر اتفاقی در بخش مردان در برنامه باشد اول در بخش بانوان است، تقریبا سهم بانوان با مردان برابر است، در بخش آموزشی و در هر دو رشته سهم بانوان بیشتر است، برای بعد قهرمانی به بانوان نگاه برابر با مردان نیست، در فدراسیون نگاه جنسیتی نیست.



«ایا بانوان نجات غریق و غواصی از امکانات و حمایت های متناسب با ظرفیت ها و فعالیت های خود برخوردار هستند؟»، این پرسش دیگر خبرنگار مهر بود که قیاسی در پاسخ به ان گفت: بازهم تاکید می کنم حضور بانوان در دوره ها بعضا بیشتر است، از مدرسان تمام استان ها استفاده می کنیم و تاکیدی روی ظرفیت های تهران نداریم، از به کار گیری افراد توانمند استقبال می کنیم حالا از هر استان باشند، تا جاییکه امکان داشته توازن را در بخش بانوان داریم.

قیاسی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر که در رابطه با «دستاوردهای بخش بانوان و اهداف و برنامه هایی روی دستیابی به ان تاکید بوده»، مطرح شد، گفت: نمی خواهم بگویم به همه اهداف رسیده ایم اما در حوزه آموزش به روز شده ایم و به روزتر می شویم، نقطه انتهایی نداریم، در بخش بانوان و آموزش به نقطه قابل اتکا رسیده ایم اما در حوزه قهرمانی و در بخش غواصی، جای کار بیشتری داریم. در نجات غریق بیشتر پیش رفته ایم و امید به مدال انفرادی داریم.



وی در ادامه این بخش به ورود رشته نجات غریق در المپیک ۲۰۳۲ بر اساس درخواست استرالیا که میزبان است، اشاره کرد و گفت: امیدواریم در صورت حضور نهایی و برگزاری در بخش ساحلی، بتوانیم با کسب سهمیه و امتیاز تیم بانوان را اعزام کنیم.