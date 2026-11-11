به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات نهضت ملی مسکن در کردستان، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های این طرح اظهار کرد: روند پیشرفت پروژه‌ها باید به‌صورت مستمر رصد شود و دستگاه‌های مسئول در قبال وظایف و تعهدات خود پاسخگو باشند.

وی با اشاره به جدیت دولت در پیگیری موضوع مسکن افزود: دولت چهاردهم متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات موجود، سیاست‌ها و حمایت‌های مختلفی را برای پیشبرد طرح‌های مسکن در نظر گرفته و شورای عالی مسکن نیز به‌طور مستمر روند اجرای این پروژه‌ها را دنبال می‌کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با بیان اینکه اجرای نهضت ملی مسکن محدود به عملکرد یک دستگاه نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی که در این طرح مسئولیت دارند باید به تعهدات خود عمل کنند و هیچ‌گونه کوتاهی در انجام وظایف پذیرفتنی نیست.

قادری از تقویت روند نظارت بر اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: در همین راستا، جلسات کمیته فنی به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود تا موانع و مشکلات هر پروژه به‌طور دقیق بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی توجه به ابعاد اجتماعی طرح را نیز ضروری دانست و افزود: پیوست اجتماعی نهضت ملی مسکن در کنار سازوکارهای اجرایی و نظارتی دنبال می‌شود تا ضمن افزایش رضایتمندی متقاضیان، شفافیت در روند اجرای پروژه‌ها نیز تقویت شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با تأکید بر حق مردم برای اطلاع از روند اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات مرتبط با طرح نباید از متقاضیان پنهان بماند و اطلاعات لازم باید به‌صورت شفاف در اختیار آنان قرار گیرد.

قادری در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: جلسات هفتگی کمیته فنی نباید به ارائه گزارش‌های تکراری محدود شود، بلکه هر دستگاه باید برای مشکلات مطرح‌شده راهکار ارائه دهد و اقدامات لازم را تا نشست بعدی به نتیجه برساند.