به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی، ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی بهارستان، با اشاره به اینکه زیست عفیفانه مفهومی فراتر از موضوع حجاب و عفاف است، اظهار کرد: حجاب و عفاف از مصادیق مهم این سبک زندگی هستند، اما زیست عفیفانه باید تمام ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، اداری و مدیریتی را در بر بگیرد.

وی افزود: اگر به دنبال جامعه‌ای آرام، بانشاط و سرشار از صفا و صمیمیت هستیم، باید زمینه حاکمیت رفتارهای اخلاق‌مدارانه را در همه عرصه‌ها فراهم کنیم و برای تحقق این هدف، به جای بیان صرف مطالب، به دنبال راهکارهای عملیاتی باشیم.

امام جمعه گلستان با تأکید بر نقش نخبگان و مدیران شهرستان در تحقق این رویکرد تصریح کرد: هر نقطه از ایران اسلامی باید به‌عنوان مرکز جهان اسلام دیده شود؛ بنابراین نباید مسئولیت خود را به عملکرد دیگر مناطق گره بزنیم، بلکه باید از ظرفیت‌های بومی برای حل مسائل شهرستان استفاده کنیم.

موسوی با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های شهری خاطرنشان کرد: زیست عفیفانه تنها با توصیه و تذکر محقق نمی‌شود. پارک‌ها، فضاهای عمومی و امکانات شهری باید در شأن مردم باشد و گاهی با اصلاح یک فضای تفریحی، تعویض امکانات فرسوده یا ساماندهی سرویس‌های بهداشتی، زمینه حضور خانواده‌ها فراهم می‌شود.

وی بخش دیگری از الزامات تحقق زیست عفیفانه را به فرهنگ سازمانی و نحوه تعامل مردم و مسئولان مرتبط دانست و گفت: مدیران باید در میان مردم حضور داشته باشند، پاسخگو باشند و آستانه تحمل خود را در برابر مطالبات و انتقادات افزایش دهند؛ از سوی دیگر، مردم نیز باید شیوه صحیح مطالبه‌گری را رعایت کنند.

امام جمعه گلستان با انتقاد از فاصله میان وعده و عمل برخی مسئولان اظهار کرد: وعده‌های متعدد و عمل نکردن به آن‌ها با فرهنگ زیست عفیفانه سازگار نیست؛ چراکه چنین رفتارهایی به بی‌اعتمادی و گسست میان مردم و مسئولان منجر می‌شود.

موسوی با بیان اینکه صداقت باید زیربنای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی باشد، افزود: اگر به دنبال اصلاح رفتار اجتماعی هستیم، باید از خودمان آغاز کنیم و دروغ نگفتن و پایبندی به حقیقت، از پایه‌های اصلی تربیت اخلاقی و اعتمادسازی در جامعه است.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: مدارس، اصناف، مجموعه‌های اجتماعی و مبلغان دینی هر کدام باید متناسب با جایگاه خود در این زمینه برنامه داشته باشند.

امام جمعه گلستان در پایان، خواستار استفاده از ظرفیت تبلیغات محیطی، برنامه‌های بصری، همایش‌ها و فعالیت‌های تبیینی شد و تأکید کرد: موضوعاتی همچون تحکیم خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری نیازمند همکاری شهرداری‌ها، ادارات، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان است.