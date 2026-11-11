حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که طی امروز (چهارشنبه) با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا (به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی)، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق مورد انتظار است. همچنین تا روز یکشنبه هفته آینده با وزش بادهای نسبتاً شدید شمالی بر روی دریا، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای هوا نیز در این مدت کاهش محسوسی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده ابری همراه با وزش باد، بارش پراکنده باران، در برخی نقاط رگبار باران و رعدوبرق، از اواخر وقت کاهش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمالی، امروز با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق مرکزی و جنوبی گاهی بیش از ۵۰ کیلومتردرساعت و از بامداد فردا در همه مناطق ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر، امروز در فراساحل جنوبی طی ساعاتی بیش از ۳ متر و از بامداد فردا در همه مناطق ۱۲۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۷۰ سانتی‌متر خواهد بود.