به گزارش خبرگزاری مهر، بهار محتشم با اشاره به تداوم فعالیت‌های تخصصی کارگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی استان فارس گفت: این کارگاه از سال ۱۴۰۲ و با تلاش و برنامه‌ریزی مجموعه همکاران، فعالیت خود را از سر گرفت و از همان ابتدا حفاظت و مرمت اشیای موجود در خزانه موزه پارس در دستور کار قرار گرفت.

مسئول و کارشناس ارشد آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی‌فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس افزود: در نخستین سال فعالیت مجدد کارگاه، تعداد قابل توجهی از سکه‌های موجود در خزانه موزه پارس ساماندهی، پاکسازی، طبقه‌بندی و مرمت شد.

وی ادامه داد: همچنین قطعات سفالی موجود در خزانه طی چندین مرحله مورد بررسی و ساماندهی قرار گرفت و قطعات مرتبط و دارای قابلیت مرمت از یکدیگر تفکیک شدند.

اجرای پنج فاز مرمت قطعات سفالی

محتشم با بیان اینکه عملیات حفاظت و مرمت قطعات سفالی از سال ۱۴۰۲ تاکنون در پنج فاز دنبال شده است، گفت: در کنار این اقدامات، تعدادی از اشیای فلزی نیز طی سال‌های گذشته تحت عملیات تخصصی حفاظت و مرمت قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به همکاری کارگاه با موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی استان فارس بیان کرد: در این مدت بازدیدهای مستمری از مجموعه‌های خصوصی انجام شده و تعدادی از اشیای متعلق به این مجموعه‌ها نیز برای انجام اقدامات تخصصی حفاظت و مرمت به کارگاه منتقل شده‌اند.

مسئول کارگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی‌فرهنگی فارس در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای اشیای موزه مردم‌شناسی فیشور اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۱۴۰۴ و اوایل سال جاری، حدود ۱۰۰ قطعه از اشیای این موزه به کارگاه منتقل شد که بخش عمده آن‌ها را آثار سفالی و تعدادی شیء سنگی و فلزی تشکیل می‌داد.

محتشم افزود: این آثار پس از انتقال، تحت اقدامات حفاظتی و مرمتی قرار گرفتند و فرآیند طبقه‌بندی، ساماندهی، شماره‌گذاری و اختصاص کد اموال برای آن‌ها انجام شد.

ثبت و مستندسازی اقدامات مرمتی در سامانه جام

وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی فعالیت‌های حفاظتی و مرمتی اظهار کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده برای اشیا در قالب شناسنامه‌های تخصصی ثبت و مستندسازی می‌شود و اطلاعات مربوط به کد اموال نیز در سامانه جامع اموال فرهنگی‌تاریخی (جام) به ثبت می‌رسد.

به گفته وی، تمامی مراحل اجرایی حفاظت و مرمت نیز دارای گزارش‌ها و مستندات اختصاصی است تا سوابق اقدامات انجام‌شده برای هر شیء به‌صورت دقیق نگهداری شود.

این کارشناس حوزه مرمت با اشاره به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی کارگاه خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات اجرایی، زمینه حضور و آموزش کارآموزان دانشگاه‌های مختلف نیز فراهم شده است.

وی افزود: آموزش‌ها متناسب با رشته تحصیلی، درخواست کارآموزان و نیازهای مجموعه در حوزه‌هایی همچون مرمت اشیای تاریخی و مستندسازی تزئینات معماری ارائه می‌شود.

محتشم ادامه داد: همچنین پژوهش‌هایی با محوریت داده‌های باستان‌شناسی در دسترس استان و نیازهای پژوهشی موجود در حال انجام است تا فعالیت‌های حفاظتی و مرمتی با پشتوانه مطالعاتی و مستندات علمی دنبال شود.

وی در پایان با اشاره به استمرار فعالیت‌های کارگاه در حوزه حفاظت و مرمت آثار موزه‌های دولتی و خصوصی استان فارس، همکاری سرپرست اداره امور موزه‌ها، معاونت میراث فرهنگی استان، آقای نجفی و معاونان پیشین این مجموعه را در پیشبرد فعالیت‌ها مؤثر دانست.