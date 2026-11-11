حجت الاسلام مهدی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های ایام فاطمیه با محوریت مساجد و هیئات مذهبی از جمله مراسم اجتماع بزرگ بانوان در مسجد فاطمه‌الزهرا (س) مسکن مهر تدارک دیده شده است و این مراسمات شامل ویژه برنامه‌های گوناگون از جمله مجالس عزاداری، پخت نذورات و اجرای پویش «نذر قربانی» در سطح منطقه است.

وی با اشاره به گستردگی این آیین‌ها افزود: مراسم و محافل عزاداری ایام فاطمیه در تمامی مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و روستاهای سطح شهرستان بهار جریان دارد و این مراسم تا روز شهادت ادامه خواهد داشت و اجتماعات مردمی و مراسم عزاداری سوگواران فاطمی در روز شهادت با شکوه خاصی در نقاط مختلف شهری و روستایی برگزار می‌شود.

رئیس سازمان تبلیغات شهرستان بهار در خصوص برنامه‌های شبانه این ایام خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری در مساجد و حسینیه‌ها تا سه شب ادامه دارد و این آیین‌ها به طور ویژه با حضور پرشور مردم ولایتمدار پیگیری می‌شود.

حجت الاسلام کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سفره‌های اطعام و پذیرایی از عزاداران اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰ هیئت مذهبی و حتی تعداد بیشتری از مجموعه‌ها در سطح شهرستان بهار در ایام فاطمیه به برپایی سفره‌های اطعام و توزیع غذا میان عزاداران اقدام می‌کنند که نشان‌دهنده عشق و ارادت عمیق مردم به خاندان عصمت و طهارت (ع) است.