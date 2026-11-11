به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح چهارشنبه در رویداد «حماسه نگار » شهرستان گناوه گفت: همه اعضای شورای اداری و دستگاه‌های خدمت‌رسان موظف به همکاری برای هرچه بهتر برگزار شدن این یادواره هستند.

فرماندار گناوه در حاشیه این رویداد که با محوریت یادواره ۲۳۵ شهید شهرستان در حال برگزاری است، با تقدیر از حضور مردم و مسئولان اظهار کرد: در گناوه وفاق و همدلی میان مسئولان و مردم حول محور امام جمعه وجود دارد و هر برنامه‌ای که مربوط به سپاه باشد، فرمانداری آن را برنامه خود می‌داند و هر برنامه‌ای که مربوط به دولت باشد، سپاه آن را بر عهده می‌گیرد.

وی این همدلی را رمز موفقیت شهرستان گناوه دانست و افزود: گناوه یکی از شهرستان‌های مهم کشور است و همین وفاق باعث شده در همه برنامه‌ها دوشادوش یکدیگر حرکت کنیم و تمام امکانات را در اختیار برنامه‌ها قرار دهیم.

اسفندیاری درباره این رویداد فرهنگی گفت: برای برگزاری یادواره ۲۳۵ شهید شهرستان گناوه مهم‌ترین برنامه فرهنگی است و جلسات متعددی با همراهی دوستان برگزار کردیم، برنامه‌ریزی انجام شد و کمیته‌ها تشکیل شدند.

فرماندار گناوه تصریح کرد: اعضای تأمین شهرستان، شورای اداری و همه خدمتگزاران مردم گناوه موظف هستند برای باشکوه برگزار شدن این یادواره، همه همکاری‌های لازم را انجام دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: با همدلی و همراهی یکدیگر بهترین یادواره را برگزار خواهیم کرد.

اسفندیاری با اشاره به اینکه رمز موفقیت در همه دوران‌ها اعتقاد به خون شهدا و آبیاری درخت تنومند انقلاب اسلامی با خون شهداست، خاطرنشان کرد: خون شهدا و انتظار فرج هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد دشمنان ذره‌ای از خاک عزیز ایران اسلامی را تصرف کنند؛ ما تا پای جان پای نظام و انقلاب ایستاده‌ایم و شهدا را الگوی خود قرار خواهیم داد.