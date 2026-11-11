به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مشاوره مهر رضوی صبح چهارشنبه با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و اجرایی خادمیاران رضوی و با هدف پاسخگویی به نیازهای روان‌شناختی شهروندان، در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرکز با تمرکز بر تقویت بنیان خانواده، توانمندسازی دانش‌آموزان و جوانان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، به‌ویژه خانواده‌های متأثر از جنگ، خدمات تخصصی مشاوره‌ای ارائه می‌دهد.

در آیین افتتاح این مرکز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد آزاد، امام جمعه لامرد، با تأکید بر اهمیت سلامت روان در توسعه اجتماعی گفت: این مرکز با تکیه بر نیروهای متخصص بومی و حمایت آستان قدس رضوی راه‌اندازی شده و تلاش می‌کند به نیازهای روز جامعه پاسخ دهد.

وی افزود: پنج مشاور متخصص در این مرکز فعالیت دارند و خدمات مشاوره‌ای به‌صورت حضوری، تلفنی و مجازی به شهروندان ارائه می‌شود.

برگزاری دوره‌های دو هفته‌ای توانمندسازی، کارگاه‌های آموزشی مجازی در زمینه مدیریت اضطراب کودکان، ارتقای مهارت‌های ارتباطی، مشاوره پیش از ازدواج و درمان اختلالات رفتاری و جنسی از جمله برنامه‌ها و خدمات پیش‌بینی‌شده برای این مرکز است.

ضرورت توسعه متوازن لامرد و مهر

در ادامه این مراسم، سید موسی موسوی، نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه گفت: لامرد و میناب فراتر از مرزهای جغرافیایی، دارای یک ستاد توسعه‌ای مشترک هستند که با هم‌افزایی مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین طرح جامع توسعه این مناطق افزود: مردم لامرد پس از سال‌ها ایثار و تلاش باید شاهد تحولات ملموس در حوزه‌های عمرانی، آموزشی و اجتماعی باشند و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و مستندسازی می‌تواند در هموار کردن این مسیر مؤثر باشد.