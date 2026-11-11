مجید نوذری‌نژاد سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راه‌آهن چابهار به زاهدان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ریلی کشور است که اجرای آن به دلیل شرایط جغرافیایی و مسیرهای صعب‌العبور با دشواری‌های زیادی همراه بود، اما با تلاش مجموعه‌های اجرایی، عملیات ریل‌گذاری این مسیر به پایان رسیده است.

وی افزود: پس از عبور مسیر ریلی از خاش، ایرانشهر و نیکشهر، عملیات ریل‌گذاری در چابهار نیز به پایان رسید و اکنون تمرکز اصلی بر تکمیل عملیات باقیمانده و اتصال بندر شهید بهشتی به شبکه ریلی سراسری کشور است.

سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان با اشاره به پایان ریل‌گذاری مسیر گفت: پس از این مرحله، حدود سه تا چهار ماه زمان برای انجام عملیات جوشکاری ریل‌ها، بالاست‌ریزی قشر دوم و زیرکوب مورد نیاز است که مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم پروژه تا پایان سال و حتی زودتر به بهره‌برداری برسد.

نوذری‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این طرح بیان کرد: با بهره‌برداری از راه‌آهن چابهار به زاهدان، مبادلات تجاری در جنوب شرق کشور رونق می‌گیرد، ایمنی حمل‌ونقل کالا افزایش می‌یابد و کشورهای محصور در خشکی نیز به آب‌های آزاد و بین‌المللی دسترسی بهتری پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس افق پیش‌بینی‌شده برای این خط ریلی، ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۸.۵ میلیون تن بار و ۲.۵ میلیون مسافر در نظر گرفته شده است.

اتصال بندر شهید بهشتی به شبکه ریلی کشور

سرپرست حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت راه‌آهن در تأمین و انتقال سوخت به استان گفت: سیستان و بلوچستان همواره با چالش‌هایی در حوزه سوخت‌رسانی مواجه بوده و بهره‌برداری از این خط ریلی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین و انتقال سوخت استان را برطرف کند.

نوذری‌نژاد همچنین از انجام مراحل پایانی پنج ایستگاه باری و مسافری جانمایی شده در این مسیر خبر داد و افزود: ایستگاه مسافری چابهار، آخرین ایستگاه این خط ریلی است که با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله پایانی ساخت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این ایستگاه، بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه ریلی سراسری کشور متصل می‌شود و این مسیر در ادامه از طریق شبکه ریلی به مرزهای شمالی کشور امتداد پیدا می‌کند.