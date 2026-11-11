به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اپل همکاری استراتژیک با گروه علی بابا را رسمی کرده تا بخش های کلیدی قابلیت اپل اینتلیجنس را برای کاربران چینی فعال کند. مدل هوش مصنوعی این شرکت به نام کوئن تولید متن، جستجوهای بستری بصری و پردازش های پیچیده تر سیری را از سمت سرور کنترل می کند. فعالیت هایی که روی دستگاه انجام می شوند مانند اصلاح عکس و ترجمه همچنان توسط مدل های بنیادی اپل پشتیبانی می شوند. این ویژگی ها هم اکنون برای آزمایش در جدیدترین نسخه توسعه دهندگان iOS بتا ارائه شده اند و انتظار می رود به طور رسمی در دسامبر سال جاری میلادی با iOS۲۷.۳ عرضه شوند.

سامسونگ نیز همین فرایند را انجام می دهد. این شرکت کره ای از زمان عرضه سری گلکسی اس ۲۴ با بایدو همکاری می کند و از مدل هوش مصنوعی «ارنی» برای فعال کردن ویژگی های «گلکسی ای آی» از جمله جستجوی تصویری، جستجو با بیگزبی، ترجمه زنده تماس، خلاصه سازی اسناد و ابزارهای مرتبط در چین استفاده می کند. این همکاری ادامه داشته و در مدل های بعدی مانند سری اس ۲۶ نیز گسترش یافت.

چنین شراکت هایی به هر دو شرکت کمک کرد تا الزامات رگولاتوری چین برای سرویس های هوش مصنوعی مولد را تامین کنند. آنها همچنین ارتباطات نزدیک تری با پلتفرم های دیجیتال بزرگ محلی ایجاد کردند. یکپارچه سازی قابلیت های مولد با سرویس هایی مانند علی پی، تائوبائو و بایدو مپس نوعی کارآمدی بستری ایجاد می کند که مدل های جهانی برای ارائه آن در چین بیشتر اوقات با مشکل روبرو می شوند.

ناظران صنعتی اشاره می کنند هرچند چنین همکاری هایی مشکلات پیروی از قوانین و نیازهای محلی را در کوتاه مدت تامین می کنند اما سوالات استراتژیکی در زمینه بلند مدت نیز به وجود می آورند. اتکا به مدل های زبانی بزرگ چینی برای پردازش هوش مصنوعی در چنین بازار بزرگی ممکن است وابستگی هایی ایجاد ومیزان ایجاد تمایزی این شرکت‌ها از یکدیگر، در شرایطی که توانمندی‌های هوش مصنوعی بومی همچنان در حال پیشرفت است، را محدود می کند.