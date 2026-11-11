به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه در دیدار با همتای کوبایی خود در پکن اعلام کرد که چین بدون توجه به تحولات و شرایط آینده، قاطعانه از کوبا در حفاظت از حاکمیت ملی خود و مقابله با تحریم‌ها، محاصره‌ها و مداخله خارجی حمایت خواهد کرد.

خبرگزاری دولتی شینهوا به نقل از وانگ یی گزارش داد که چین آماده است ارتباطات و هماهنگی خود با کوبا را در امور چندجانبه تقویت کند و به حمایت و همکاری متقابل در مجامع بین‌المللی ادامه دهد.

وی همچنین بر مخالفت مشترک دو کشور با سیاست‌های مبتنی بر زور و اقدامات یک‌جانبه تأکید کرد.

بر اساس گزارش رسمی چین از این دیدار، وانگ یی از وزیر خارجه کوبا خواست سلام‌های صمیمانه شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین را به رائول کاسترو و میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا ابلاغ کند.