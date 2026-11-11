به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از بیش از یک سال حضور روی نیمکت تیم فوتبال الطلبه، به همکاری خود با این باشگاه پایان داد و با پذیرش هدایت الزورا، فصل جدیدی از دوران مربیگری‌اش را در لیگ ستارگان عراق آغاز کرد.

رسانه «معرض الکره» عراق در گزارشی به جزئیات قرارداد علی‌رضا منصوریان، سرمربی ایرانی تیم فوتبال الزورا با باشگاه الطلبه پرداخت و مدعی شد این مربی در صورت دریافت کامل مطالباتش، طی دو فصل هزینه‌ای بیش از یک میلیون دلار به فوتبال عراق تحمیل خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، قرارداد منصوریان با باشگاه الطلبه برای سه فصل تنظیم شده بود که ارزش آن در فصل گذشته ۱۸۰ هزار دلار، در فصل جاری ۳۵۰ هزار دلار و برای فصل آینده ۴۵۰ هزار دلار تعیین شده بود. به این ترتیب، مجموع ارزش قرارداد سه‌ساله این مربی به ۹۸۰ هزار دلار می‌رسید.

این رسانه عراقی مدعی شده است منصوریان پس از فسخ قرارداد با الطلبه شکایتی را در فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) علیه این باشگاه ثبت کرده و خواستار دریافت کل مبلغ قرارداد خود شده است.

منصوریان پس از جدایی از الطلبه، به‌طور رسمی هدایت تیم فوتبال الزورا را برعهده گرفت و قرارداد جدیدی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار با این باشگاه امضا کرد.