به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که بین سید میرشاد ماجدی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران و حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها برگزار شد، راه‌های همکاری و مشارکت جامعه فوتبال در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی بررسی شد.

آسیابی در این دیدار با اشاره به مسئولیت اجتماعی سازمان زندان‌ها از جامعه ورزش، به‌ویژه فوتبال به دلیل توجه به مسئولیت اجتماعی و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی قدردانی کرد.



سید میرشاد ماجدی نیز در این نشست با تأکید بر آمادگی جامعه فوتبال برای مشارکت در اقدامات خیرخواهانه گفت: جامعه فوتبال همواره به دنبال تعامل سازنده با سازمان زندان‌ها بوده و آمادگی کامل دارد با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، در کنار این سازمان برای آزادی زندانیان واجد شرایط جرایم غیرعمد و مالی نقش‌آفرینی کند.

در این دیدار بر ضرورت گسترش تعامل میان سازمان زندان‌ها و هیئت فوتبال استان تهران و استفاده از ظرفیت‌های جامعه فوتبال برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند تأکید شد.