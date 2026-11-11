به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه میان اداره‌کل بهزیستی استان سمنان، اداره‌کل ورزش و جوانان و هیئت ورزش‌های همگانی استان با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی سالمندان و ارتقای کیفیت زندگی این قشر منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با امضای محمد نسیمی، مدیرکل بهزیستی استان سمنان، محسن ایزدبخش، مدیرکل ورزش و جوانان استان و همت هادیان، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان، در راستای اجرای سند ملی سالمندان کشور به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، سه مجموعه در زمینه ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ترویج سبک زندگی فعال و سالم و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر این افراد در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی همکاری خواهند کرد.

ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور سالمندان در برنامه‌های ورزشی، استفاده از امکانات و ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌ها و توسعه برنامه‌های نشاط آور از جمله محورهای این همکاری است.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی غیردولتی، از جمله بنیاد فرزانگان، برای تقویت برنامه‌های مرتبط با سالمندان در دستور کار قرار گرفته است.

ورزش سالمندان علاوه بر کمک به حفظ سلامت جسمانی، می‌تواند در افزایش نشاط، تقویت روحیه، حفظ استقلال فردی و گسترش ارتباطات اجتماعی نقش موثری داشته باشد و از انزوای اجتماعی این گروه پیشگیری کند.

از این منظر، همکاری دستگاه‌های متولی حوزه سالمندی با مجموعه‌های ورزشی می‌تواند زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های هدفمندتر و فراهم شدن فرصت حضور فعال‌تر سالمندان در فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی را ایجاد کند.

مدت اعتبار این تفاهم‌نامه یک سال از زمان آغاز همکاری تعیین شده و با توافق طرفین قابلیت تمدید دارد. همچنین تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در چارچوب مفاد تفاهم‌نامه، حتی در صورت پایان مدت و تمدید نشدن آن، همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

این همکاری سه‌جانبه در راستای تقویت هم افزایی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان برای تحقق سالمندی سالم، فعال و برخوردار از نشاط اجتماعی شکل گرفته است.