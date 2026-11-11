به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای جامعه کار و تولید در پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی، با اشاره به جایگاه شهدا و نقش ایثارگری آنان در حفظ نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: کشته‌شدگان ما با کشته‌شدگان دیگران تفاوت دارند؛ شهدای ما زنده‌اند و ما را نظاره می‌کنند، در حالی که کشته‌های آنان فنا و نابود شده‌اند.

وی با اشاره به شهادت رهبر جمهوری اسلامی افزود: تصور دشمنان این بود که با شهادت رهبر عزیز کشور، نظام از هم می‌پاشد، اما این اتفاق موجب شد مردم متحدتر و منسجم‌تر شوند. شهادت امام خامنه‌ای موجی عظیم در جهان به پا کرد و موجب انسجام بیشتر ایران شد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی با از دست دادن شخصیت‌ها ممکن است با سختی‌هایی مواجه شود، تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی با از دست دادن افراد از بین نخواهد رفت، بلکه با تکیه بر ایمان، وحدت و همراهی مردم، منسجم‌تر و متحدتر خواهد شد.

خرم‌دل همچنین با تقدیر از تلاش‌های جامعه کارگری در عرصه تولید بیان کرد: جهاد، زحمات و تلاش‌های کارگران در صنعت و عرصه تولید شایسته تمجید و تقدیر است و نقش این قشر در پیشرفت کشور اهمیت فراوانی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با رد ادعاهای دشمنان درباره جنگ‌طلب بودن ایران گفت: دشمنان به‌غلط ایران را کشوری جنگ‌طلب معرفی می‌کنند، در حالی که سیاست ما همواره دفاعی بوده و به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم و نخواهیم کرد؛ اما در عرصه‌های مختلف دفاعی، از کشورمان دفاع کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات و شرایط موجود در کشور به استکبار جهانی بازمی‌گردد، اظهار داشت: ذات آمریکا با خون‌ریزی، دشمنی و تجاوز همراه است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر همچنین با اشاره به تحولات جهانی و نگاه ملت‌های اروپایی به رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: تنفر اروپایی‌ها از یهود و صهیونیست‌ها در شرایط کنونی به بالاترین حد خود رسیده، اما امکان بیان آشکار آن را ندارند.

خرم‌دل با تأکید بر ضرورت تقویت معنویت و اقتدار کشور گفت: هرچه اتصال ما به خداوند بیشتر باشد، قدرت و سربلندی ما نیز افزایش خواهد یافت. باید در همه ابعاد تولید قدرت کنیم، چراکه افکار عمومی تابع قدرت است.

وی برکت خون شهدا و مجاهدت مردم را از عوامل اصلی اقتدار نظام دانست و افزود: اینکه کشورهای مختلف خواهان مذاکره با ایران هستند، از نشانه‌های برجسته قدرت کشور به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی میان مسئولان، مردم و فرماندهان گفت: هر اقدامی که در کشور انجام می‌شود، با هماهنگی مسئولان است و میان مسئولان، مردم و فرماندهان اختلافی وجود ندارد. هر اندازه اختلاف در داخل کشور افزایش یابد، به همان میزان زمینه نفوذ دشمن فراهم خواهد شد.