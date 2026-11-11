به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه شاهرود در دفتر وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد دروس دانشگاه ماهیت عملی و کارگاهی دارند، تصریح کرد: تحقق اهداف آموزش مهارتی مستلزم برخورداری از تجهیزات تخصصی، به‌روز و متناسب با نیاز رشته‌هاست؛ ازاین‌رو تأمین و نوسازی تجهیزات کارگاهی، به‌ویژه در رشته‌هایی مانند کامپیوتر، از نیازهای اساسی دانشکده محسوب می‌شود. در حال حاضر با وجود فعالیت حدود ۲۰ کارگاه تخصصی، همچنان برای پاسخ‌گویی به نیاز دانشجویان با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های این مجموعه را کمبود ظرفیت خوابگاهی عنوان کرد و گفت: با وجود استفاده حداکثری از فضاهای موجود و افزایش ظرفیت اسکان، خوابگاه فعلی پاسخگوی تمام دانشجویان متقاضی نیست و بخشی از آنان ناچار به استفاده از خوابگاه‌های خودگردان و پانسیون‌های خارج از دانشگاه هستند.

رئیس دانشگاه مهارت استان سمنان با اشاره به شرایط دانشجویان غیربومی و مناطق محروم استان بیان داشت: بخش قابل توجهی از دانشجویان نیازمند خوابگاه از مناطق روستایی و شهرهای مختلف استان هستند و فراهم‌کردن فضای اسکان مناسب و ایمن برای آنان، به‌ویژه دانشجویان دختر، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه مشکلات خوابگاهی می‌تواند زمینه انصراف، انتقال یا محرومیت برخی دانشجویان از ادامه تحصیل در این مجموعه را فراهم کند.

خیرخواهان با تأکید بر ضرورت مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های دانشکده اظهار داشت: زمین مورد نیاز برای احداث خوابگاه در مجموعه دانشگاه وجود دارد و دانشگاه نیز برای پیگیری و اجرای این طرح آمادگی دارد؛ به‌گونه‌ای که با ورود خیرین و تأمین منابع اولیه، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های تکمیلی دانشگاه برای پیشبرد پروژه فراهم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی دانشکده خاطرنشان کرد: ایجاد مسجد در فضای دانشگاهی، در کنار توسعه امکانات آموزشی و رفاهی، می‌تواند زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی و افزایش مشارکت دانشجویان در برنامه‌های مذهبی را فراهم کند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان ظرفیت‌های علمی و مهارتی دانشجویان در رشته‌های طراحی و دوخت و تربیت بدنی را مورد توجه قرار داد و گفت: دانشجویان رشته طراحی و دوخت با خلاقیت و توانمندی خود، آثار ارزشمندی تولید کرده‌اند که برگزاری جشنواره مد و لباس و ارائه حدود ۴۰۰ دست لباس طراحی‌شده به همت دانشجویان، نمونه‌ای از ظرفیت‌های این مجموعه است.

خیرخواهان با اشاره به هزینه‌های تأمین و نگهداری تجهیزات، مواد مصرفی کارگاه‌ها و پرداخت حق‌التدریس مدرسان افزود: استمرار آموزش‌های عملی و باکیفیت، نیازمند تأمین منابع مالی و تجهیزات متناسب با نیاز دانشجویان است و محدودیت اعتبارات، تأمین و به‌روزرسانی امکانات مورد نیاز را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.