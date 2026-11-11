به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، هم زمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) یک مجلس تعزیه به همین مناسبت روز پنجشنبه ۲۱ آبان با هنرمندی گروه «تعزیه داران حضرت سیدالشهدا (ع)» به سرپرستی مجید خسروان در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود.

گروه «تعزیه داران حضرت سیدالشهدا(ع)» از جمله گروه های شاخص عرصه مجالس شبیه خوانی است که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده و طی سال های اخیر به اجرای برنامه های مختلفی در رویدادها و مناسبت ها پرداخته اند.

حضور در چندین کشوراروپایی برای اجرا ومعرفی مجالس شبیه خوانی و تعزیه، اجرای برنامه در رویدادهای مختلف نمایشی و آئینی، اجرای برنامه در اماکن مقدس زیارتی، حضور در شهرهای مختلف کشور برای اجرای مجالس شبیه خوانی از جمله فعالیت های اجرایی این مجموعه در حوزه نمایش های آئینی محسوب می شود.

مجلس تعزیه «شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)» ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۲۱ آبان در محوطه مجموعه تئاتر شهر برای مخاطبان تهرانی اجرا می شود.