به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای سیاستگذاری اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نماز یک فریضه عبادی است که در بین نسل نوجوان و جوان مغفول مانده است، اظهار کرد: باید دلسوز باشیم و مراقبت کنیم و تمهیداتی برای بهره‌مندی عمومی از این فریضه عبادی اندیشیده شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دانش‌آموزان آینده‌سازان و سرمایه کشورند، ادامه داد: جا دارد برنامه‌های فرهنگی نماز سطح گسترده‌تری از دانش‌آموزان را در مدارس تحت پوشش قرار دهد و محدود به چند مدرسه نباشد و این معارف اسلامی به گوش نسل نوجوان و جوان برسد.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی با موضوع نماز در مدارس، گفت: معلمان و مربیان مدرسه نقش بسیار مهمی در تقویت فوق برنامه‌های مدارس و جذب دانش‌آموزان دارند.

فاطمی با تصریح اینکه مدیران و مسئولان هم باید مسائل مربوط به آموزش و پرورش و مدارس را با دلسوزی راهبری کنند، افزود: مدیران کار را از خودشان بدانند و از فرصت مسئولیت خود برای پیشبرد کارها در حوزه آموزش و پرورش استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه نسل جوان و نوجوان معمولاً از عبادت گریزان‌اند، گفت: انسان وقتی بزرگ‌تر شد چشمانش بهتر به معارف اسلامی باز می‌گردد لذا جا دارد ما این نسل را کمک و راهنمایی و با ملاطفت و مهربانی موعظه کنیم.

برپایی دوره‌های آموزشی نماز در مدارس چهارمحال و بختیاری

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی، مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برپایی دوره‌های تخصصی نماز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برپایی این نشست‌ها در مدارس نیز انجام گرفته است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در سومین نشست شورای نماز و مهدویت استان مصوباتی داشتیم، ادامه داد: رسیدگی به وضعیت نمازخانه‌ها و مجتمع‌های بین راهی استان مورد پیگیری و تأکید قرار گرفت.

کریمی بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی نماز و مهدویت در مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این نشست تصویب شد و توانمندسازی ائمه جماعات در دستور کار قرار گرفت.