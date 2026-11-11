با آغاز بارندگی‌های زمستانی، چادرهای فرسوده و سرپناه‌های نامناسب، زندگی آوارگان غزه را دشوارتر کرده و خانواده‌ها برای محافظت از کودکانشان با مشکلات بیشتری روبه‌رو شده‌اند.