کد مطلب 7007711 https://mehrnews.com/x3dzGx ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴ کد مطلب 7007711 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴ زمستان سخت آوارگان غزه؛ باران، رنج کودکان را دوچندان کرد با آغاز بارندگیهای زمستانی، چادرهای فرسوده و سرپناههای نامناسب، زندگی آوارگان غزه را دشوارتر کرده و خانوادهها برای محافظت از کودکانشان با مشکلات بیشتری روبهرو شدهاند. کپی شد مطالب مرتبط آزادیهای یواشکی ترامپ یک شهید و چند مجروح در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه بازداشت دستکم ۲۰ فلسطینی در کرانه باختری از بامداد امروز اتحادیه عرب: غزه در آستانه فاجعه انسانی؛ جامعه جهانی مسئولیت بپذیرد باز باران با غمهای دوباره بر سر ویرانیهای «غزه» برچسبها غزه جنگ غزه نسل کشی
نظر شما