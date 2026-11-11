به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: بارشهای رگباری، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، تشکیل مه، بارش برف در ارتفاعات و نواحی سردسیر و کاهش و ماندگاری هوای سرد از پیامدهای این سامانه جوی در خراسان رضوی است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به روند کاهش محسوس دما در خراسان رضوی بیان کرد: کمینه دما در بیشتر نقاط استان تا پایان هفته جاری کمتر از پنج درجه سلسیوس و در نواحی سردسیر زیر صفر درجه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اکنون هوا در بیشتر مناطق استان نیمه ابری و ابری است و در نواحی شمالی و شرقی نیز مه‌گرفتگی و کاهش دید وجود دارد.

آهنگرزاده گفت: دمای هوای مشهد امروز با کاهش محسوس بین چهار تا هشت درجه در نوسان‌ است.