به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از تهدیدات زیست‌محیطی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در پرونده مربوط به نحوه مدیریت، انتقال و تصفیه پساب فاضلاب، با صدور قرار تعلیق تعقیب، مدیران و مسئولان مربوط را به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی، نظارتی و پیشگیرانه ملزم کرد.

بر اساس این گزارش، مدیران و مسئولان مربوط به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و با استناد به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تعلیق تعقیب برای آنان صادر شده است. بهره‌مندی از این تصمیم قضایی به اجرای دقیق و مستمر تکالیف تعیین‌شده بستگی دارد.

ارائه برنامه مکتوب مدیریت، تصفیه و انتقال پساب با تعیین مسئول هر مرحله، زمان‌بندی اجرا و سازوکار پایش و نظارت، از جمله الزامات این قرار است. همچنین مسئولان مربوط موظف‌اند گزارش ماهانه اقدامات اصلاحی را با تأیید اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان ارائه کنند.

تجهیز و استقرار نظام پایش مستمر کیفیت پساب، انجام نمونه‌برداری و آزمایش‌های دوره‌ای از طریق آزمایشگاه معتبر و ارائه نتایج به مراجع نظارتی از دیگر تکالیف تعیین‌شده است.

همچنین شناسایی کانون‌های مستعد تکثیر پشه و اجرای عملیات اصولی سم‌پاشی و لاروکشی در مناطق دارای احتمال آلودگی، با هماهنگی کارشناسان متخصص دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و ارائه گزارش مستند از اقدامات انجام‌شده، در این قرار مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس مفاد این تصمیم قضایی، اجرای تکالیف باید به‌صورت مستمر و مستند انجام شود و هرگونه عدم رعایت مفاد قرار می‌تواند حسب مورد، ضمانت‌اجراهای قانونی مقرر در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری را به دنبال داشته باشد.

این اقدام در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق عامه، رفع منشأ آسیب‌های زیست‌محیطی، اصلاح فرایندهای مدیریت پساب و پیشگیری از تکرار تهدیدات علیه سلامت عمومی انجام شده است.