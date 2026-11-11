به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری ظهر چهارشنبه در اولین کنفرانس بین المللی دو سالانه تاریخ علمی کوشیار گیلانی با تأکید بر اهمیت حمایت از انجمن‌های علمی و ترویج آموزش مبتنی بر علاقه و خلاقیت اظهار کرد: انجمن‌های علمی با ایجاد فضایی پویا و سالم، زمینه رشد استعدادها، تقویت خلاقیت و پرورش نسل آینده دانشمندان را فراهم می‌کنند.

آموزش مبتنی بر علاقه؛ رسالت انجمن‌های علمی

باقری با اشاره به تغییر شیوه‌های آموزش در دنیای امروز اظهار کرد: کودکان امروز به‌راحتی از طریق اینترنت به اطلاعات دسترسی دارند و همین مسئله ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی آموزش را دوچندان کرده است.

وی افزود: آموزش واقعی تنها انتقال اطلاعات در کلاس درس نیست، بلکه علاقه، انگیزه و ارتباط انسانی نقش مهمی در پرورش استعدادها دارند. انجمن‌های علمی نمونه‌ای موفق از آموزش مبتنی بر علاقه هستند که دانش‌آموزان با اشتیاق در آنها حضور پیدا می‌کنند.

باقری با اشاره به فعالیت ۲۵ ساله انجمن نجوم رشت تصریح کرد: این انجمن محیطی علمی، سالم و پویا برای نوجوانان فراهم کرده و دانش‌آموزان در آن علاوه بر یادگیری علوم، فرصت تعامل با دانشمندان و پژوهشگران خارجی را پیدا کرده‌اند.

حمایت از انجمن نجوم رشت؛ سرمایه‌گذاری برای آینده

این استاد تاریخ علم با قدردانی از حمایت‌های شورای اسلامی شهر رشت در دوره نخست فعالیت خود گفت: اختصاص فضای مناسب برای فعالیت انجمن نجوم رشت، اقدامی ارزشمند بود که با پیگیری و حمایت برخی اعضای شورا از جمله سروش اکبرزاده محقق شد.

وی ادامه داد: در طول این سال‌ها دانشمندان و پژوهشگران مختلفی از کشورهای هلند، فرانسه و دیگر کشورها از این انجمن بازدید کردند و شاهد بودند که نوجوانان ایرانی با اعتمادبه‌نفس به زبان انگلیسی با آنان گفت‌وگو می‌کنند.

باقری با اشاره به دستاوردهای این انجمن خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از اعضای انجمن در المپیادهای علمی موفق شدند، بورسیه تحصیلی گرفتند و برای ادامه تحصیل به کشورهای مختلف رفتند. امروز بسیاری از این جوانان در نقاط مختلف جهان مشغول تحصیل و فعالیت علمی هستند.

وی با قدردانی از بنیان‌گذاران و مربیان انجمن نجوم رشت افزود: به نمایندگی از دانش‌آموختگان و پرورش‌یافتگان این مجموعه، از همه کسانی که طی ۲۵ سال برای حفظ و توسعه این فضای علمی تلاش کردند، سپاسگزارم.

آینده کشور متعلق به نسل جوان و نخبگان است

باقری با تأکید بر ضرورت حمایت مسئولان از فعالیت‌های علمی و فرهنگی گفت: مسئولیت‌های مدیریتی پنج، ۱۰ یا ۲۰ ساله سرانجام به پایان می‌رسند، اما آنچه باقی می‌ماند نسلی است که امروز در چنین فضاهایی پرورش پیدا می‌کند.

وی افزود: آینده ایران متعلق به همین جوانان و استعدادهایی است که باید فرصت رشد و شکوفایی پیدا کنند و انجمن‌های علمی می‌توانند نقش مهمی در تحقق این هدف داشته باشند.

ضرورت بازشناسی میراث علمی دانشمندان ایرانی

دبیر کنفرانس بین‌المللی تاریخ علم کوشیار گیلانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تاریخ علم اظهار کرد: تاریخ علم بخشی از هویت و ریشه‌های فرهنگی ماست و بازخوانی آن می‌تواند نسل جوان را با ظرفیت‌های علمی و تمدنی ایران آشنا کند.

وی با اشاره به پیشینه علمی کوشیار گیلانی افزود: شناخت و معرفی آثار و دستاوردهای دانشمندان ایرانی، فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل جوان با سهم ایران در شکل‌گیری و گسترش دانش در جهان است.

کوشیار گیلانی؛ چهره‌ای برجسته در تاریخ علم ایران

باقری با اشاره به انتشار رساله پژوهشی خود درباره کوشیار گیلانی در دانشگاهی در هلند در سال ۱۹۹۷ اظهار کرد: این اثر حاصل سال‌ها مطالعه و پژوهش درباره یکی از دانشمندان برجسته تاریخ علم ایران است.

وی با اشاره به اهمیت گردآوری آثار و اسناد علمی کوشیار گیلانی افزود: یکی از اقدامات ارزشمندی که در رشت انجام شده، ایجاد آرشیو و بایگانی علمی آثار این دانشمند است؛ اقدامی که امکان دسترسی پژوهشگران به نسخه‌های خطی، ترجمه‌ها و منابع مرتبط با او را فراهم می‌کند.

این استاد تاریخ همچنین به ترجمه آثار مرتبط با کوشیار گیلانی به زبان ژاپنی اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از جایگاه بین‌المللی این دانشمند ایرانی دانست.

باقری در پایان با قدردانی از پژوهشگران، استادان، مربیان و حامیان فعالیت‌های علمی در رشت، بر ضرورت استمرار حمایت از انجمن‌های علمی و معرفی میراث دانشمندان ایرانی به نسل جوان تأکید کرد.