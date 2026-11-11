به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه هفته کتاب و هم‌زمان با ایام فاطمیه، کتابخانه عمومی بانو فاطمه مصلحیان میزبان پیکر مطهر شهید گمنامی بود که حضورش جلوه‌ای از پیوند فرهنگ کتاب و کتابخوانی با فرهنگ ایثار، شهادت و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر صبح چهارشنبه در این مراسم با ابراز خرسندی از میزبانی پیکر مطهر شهید گمنام در کتابخانه عمومی بانو فاطمه مصلحیان، این حضور را مایه افتخار مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان دانست و از مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای حراست حاضر در مراسم قدردانی کرد.

حیدر راهب با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب، فقدان رهبر شهید را از جمله اتفاقات تلخ و تأثرانگیز برای جامعه کتابدار و کتابخوان دانست و اظهار کرد: امسال نخستین هفته کتابی است که بدون حضور رهبر شهید برگزار می‌شود؛ شخصیتی که از نگاه اهالی کتاب، جایگاه ویژه‌ای در حوزه کتابخوانی داشت و همواره بر اهمیت مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب تأکید می‌کرد.

وی با بیان اینکه جامعه کتاب و کتابخوانی به‌خوبی از جایگاه و خدمات فرهنگی ایشان آگاه است، فقدان این شخصیت را خسارتی مضاعف برای اهالی کتاب دانست و بر ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره ایشان تأکید کرد.

وی با تأکید بر نقش کتابخوانی در رشد و پیشرفت جوامع، فرهنگ را زیربنای توسعه دانست و کتاب را یکی از ارکان اساسی شکل‌گیری و تعالی فرهنگی معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی علاوه بر امانت کتاب، برنامه‌های فرهنگی و ترویجی متنوعی از جمله قصه‌گویی، نقاشی، خوشنویسی، حافظ‌خوانی، کارگاه‌های نویسندگی، گلستان‌خوانی، برنامه ویژه والدین و .. برگزار می‌کنند.

راهب با بیان اینکه کتابخوانی باید به بخشی از زندگی روزمره خانواده‌ها تبدیل شود، از شهروندان خواست در آستانه هفته کتاب با عضویت در کتابخانه‌های عمومی، زمینه بهره‌مندی خود و خانواده‌هایشان از ظرفیت‌های فرهنگی این مراکز را فراهم کنند.

در این آیین معنوی، قرائت زیارت عاشورا، مداحی و روضه‌خوانی توسط حجت‌الاسلام طاها محمدی انجام شد و حاضران ضمن عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا(س)، یاد و خاطره شهدای گران‌قدر را گرامی داشتند. این مراسم با حضور جمعی از کتابداران و مسئولان حراست دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.