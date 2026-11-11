به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان که خود را برای حضور در المپیک زمستانی ۲۰۲۷ آماده می‌کند مراحل آماده‌سازی‌اش در روزهای پایانی آبان دنبال خواهد شد.

براساس هماهنگی صورت گرفته ششمین اردوی آماده‌سازی شاگردان مهدی صانعی از ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در بابلسر برپا می‌شود. تمرینات تیم ملی فوتسال ناشنوایان در اردوگاه شهید عظیمی بهزیستی بابلسر دنبال خواهد شد.

بیست‌ویکمین دوره مسابقات المپیک زمستانی ناشنوایان از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۷ در هفت رشته ورزشی برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشته‌های فوتسال، اسکی و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ملی فوتسال کشورمان به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات در گروه D رقابت‌ها با تیم‌های اوکراین، ژاپن و جمهوری چک روبه‌رو خواهد شد. دیدارهای تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در شهر اینسبروک اتریش برگزار می‌شود.